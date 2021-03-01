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В Туле стартует продажа билетов на матч «Арсенал» – «Локомотив»

В Туле стартует продажа билетов на матч «Арсенал» – «Локомотив»

Канониры встретятся с железнодорожниками в понедельник, 8 марта, на домашнем стадионе.

Во вторник, 2 марта, стартует продажа билетов на встречу 21-го тура Тинькофф Чемпионата России по футболу «Арсенал» – «Локомотив». Команды встретятся в Туле 8 марта, в 14.00. Накануне стало известно, что газон домашнего стадиона «Арсенала» пригоден для проведения матчей Чемпионата России.

Со 2 по 7 марта кассы Центрального стадиона «Арсенал» будут работать с 13.00 до 19.00. Билеты также можно приобрести на сайте тульского клуба. Вход на трибуны допускается только в масках и перчатках, после измерения температуры. Зрители будут размещаться с учётом социальной дистанции.

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