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Что тулякам нужно знать о диспансеризации

Что тулякам нужно знать о диспансеризации

Ответы на самые распространенные вопросы – в карточках областного минздрава.

В медучреждениях Тульской области началась диспансеризация населения. Она позволяет на раннем этапе выявить серьёзные заболевания – онкологию, диабет, хронические болезни лёгких.

Какие именно обследования придётся пройти и что нужно иметь при себе? Ответы на эти и другие вопросы можно найти в карточках тульского минздрава.

Напомним, в среду, 3 марта, в официальной группе «ВКонтакте» пройдёт прямой эфир, посвященный диспансеризации. Задавайте свои вопросы здесь.

 

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