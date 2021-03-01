Что тулякам нужно знать о диспансеризации

В медучреждениях Тульской области началась диспансеризация населения. Она позволяет на раннем этапе выявить серьёзные заболевания – онкологию, диабет, хронические болезни лёгких.

Какие именно обследования придётся пройти и что нужно иметь при себе? Ответы на эти и другие вопросы можно найти в карточках тульского минздрава.

Напомним, в среду, 3 марта, в официальной группе «ВКонтакте» пройдёт прямой эфир, посвященный диспансеризации. Задавайте свои вопросы здесь.