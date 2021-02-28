Тулякам расскажут, как пройти диспансеризацию
На вопросы жителей ответит главный внештатный специалист по медицинской профилактике.
3 марта в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи». На вопросы жителей ответит Елена Владимировна Гарина, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Тульской области.
Свои вопросы жители могут задать под постом «ВКонтакте», написать в личных сообщениях группы или в комментариях во время прямой трансляции.
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