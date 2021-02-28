Топ-5 самых дорогих земельных участков под ИЖС в Большой Туле

Фото с сайта Авито.

Есть ли желающие выложить 1 млрд рублей за 10 соток в д. Верхняя Иншинка?..

По данным Авито, в 2020 году спрос на земельные участки в Тульской области увеличился на 27%. С приходом пандемии и введением локдауна россияне активно приобретали земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) или участки в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) и дачных некоммерческих партнерствах (ДНП).

Myslo сделал подборку самых дорогих земельных участков под ИЖС, которые выставлены на Авито.

Необыкновенно чистый экологический район

Самый дорогой участок расположен в деревне Верхняя Иншинка. 10 соток покупателю обойдутся в 1 135 000 000 рублей. В объявлении сообщается, что «великолепный участок в двух километрах от города на осетровом пруду в коттеджном поселке». Все коммуникации централизованные и подведены к участку.

- Необыкновенно чистый экологический район! В лесах, рядом с поселком, есть грибы, в 6-ти близлежащих прудах есть рыба (плотва, карась, окунь, щука, сом, белый амур, осетр, карп). Бесплатный пляж благоустроен за счет жильцов поселка, — уточняет автор объявления.

торг уместен

Участок в 32,5 сотки за 80 млн рублей в деревне Беликово. Здесь есть электричество (трансформатор в собственности), гараж 315 м², два цеха, помещение под нужды 600 м² высотой 3 м.

Автор объявления пишет, что еще имеется водонапорная башня в собственности. Возможен торг.

развитая инфраструктура

За 70 000 000 рублей в Центральном округе Тулы недалеко от Петелино продается земельный участок 11,3 га под строительство комплекса многоэтажных домов. Зона Ж3.

Участок прилегает к Новомосковскому шоссе. Развитая инфраструктура, магазины, школа, детский сад, асфальтированный подъезд, регулируемые перекрёстки (светофоры), остановка и т. д. В непосредственной близости лес, пруд, конно-спортивный клуб.

легкий способ заработать

Участок в 12 соток в центре Тулы на ул. Пушкинской продается за 40 млн рублей.

На участке дом. Рядом застройка. Через полгода цена вырастет вдвое в связи с необходимостью застройщика выкупить участок (подготовительная работа проведена). Легкий способ заработать 100% от вложения, — уверяет автор объявления.

показ в удобное время

21 сотка в центре Тулы на ул. Жуковского обойдется вам в 24 млн рублей.

- На земельном участке находится дом со всеми коммуникациями: газ, электричество, вода, канализация. По периметру огорожен забором, имеется площадка для автомобилей. Выгодное расположение позволяет использовать его как для коммерческих проектов, так и для личной застройки. В непосредственной близости белый дом, кремль, набережная, ТЦ «Гостиный двор». Звоните, интересуйтесь, показ в удобное для вас время, — говорится в объявление.