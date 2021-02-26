В Тульской области вырос спрос на земельные участки

А земли садовых и дачных некоммерческих товариществ подорожали на 7%.

В 2020 году жители Тульской области интересовались покупкой земельных участков на 27% чаще, чем годом ранее. Самый значительный рост спроса на земельные участки в 2020 году зафиксирован вблизи мегаполисов.

В Тульской области потребительский интерес поднялся на 27%, а объем предложения — на 3%. Кроме этого земли СНТ и ДНП в нашем регионе стали дороже на 7%. Цена за их сотку составила 18 тысяч рублей.

А в пятерку регионов-лидеров по стоимости участков в СНТ и ДНП вошли уже Краснодарский край (75 тыс. руб./сот.), Ростовская область (63 тыс. руб./сот.), Крым (58 тыс. руб./сот.), а также Ленинградская (50 тыс. руб./сот.) и Московская области (50 тыс. руб./сот.).