Главу Центрального округа Тулы оштрафовали за плохую уборку снега

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Прокуратура города Тулы провела проверку исполнения главным управлением администрации Тулы по Центральному округу требований законодательства, регламентирующего уборку улиц, автодорог и тротуаров в зимний период.

Установлено, что администрация в нарушение правил в течение двух суток после окончания снегопада не убрала и не вывезла снег с территории Центрального района.

Только после внесения прокурорского представления нарушения устранили.

Также по постановлению прокурора начальник главного управления администрации Тулы по Центральному территориальному округу привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 8.11-2 Закона Тульской области «Об административных правонарушениях в Тульской области» (нарушение правил благоустройства), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.