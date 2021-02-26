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Главу Центрального округа Тулы оштрафовали за плохую уборку снега

Главу Центрального округа Тулы оштрафовали за плохую уборку снега

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Прокуратура города Тулы провела проверку исполнения главным управлением администрации Тулы по Центральному округу требований законодательства, регламентирующего уборку улиц, автодорог и тротуаров в зимний период.

Установлено, что администрация в нарушение правил в течение двух суток после окончания снегопада не убрала и не вывезла снег с территории Центрального района.

Только после внесения прокурорского представления нарушения устранили.

Также по постановлению прокурора начальник главного управления администрации Тулы по Центральному территориальному округу привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 8.11-2 Закона Тульской области «Об административных правонарушениях в Тульской области» (нарушение правил благоустройства), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 14:10 +3
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