Туляков приглашают на соревнования по горнолыжному спорту Nekrasovo Fest
Большой спортивный праздник состоится 28 февраля в горнолыжном комплексе «Некрасово».
Nekrasovo Fest — это соревнования по горнолыжному спорту в дисциплине «слалом-гигант» для всех любителей спорта и здорового образа жизни. Мероприятие планируют посетить около 500 участников.
Начало регистрации — в 9.30, старт — в 11.00. Также можно пройти предварительную регистрацию онлайн.
Возрастные категории:
- 2013−2014 г. р.;
- 2011−2012 г. р.;
- 2008−2010 г. р.;
- 2005−2007 г. р.;
- 2002−2004 г. р.;
- 1990−2001 г. р.;
- 1975−1989 г. р. ;
- 1960−1974 г. р.
Каждый участник должен иметь защитное снаряжение, действующий медицинский страховой полис, полис страхования жизни и здоровья,
справку о состоянии здоровья, защитную маску (надевается до момента старта и после финиша).
Участники из других регионов допускаются до стартов при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до старта.