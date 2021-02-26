Туляков приглашают на соревнования по горнолыжному спорту Nekrasovo Fest

Фото из архива Myslo.

Nekrasovo Fest — это соревнования по горнолыжному спорту в дисциплине «слалом-гигант» для всех любителей спорта и здорового образа жизни. Мероприятие планируют посетить около 500 участников.

Начало регистрации — в 9.30, старт — в 11.00. Также можно пройти предварительную регистрацию онлайн.

Возрастные категории:

2013−2014 г. р.;

2011−2012 г. р.;

2008−2010 г. р.;

2005−2007 г. р.;

2002−2004 г. р.;

1990−2001 г. р.;

1975−1989 г. р. ;

1960−1974 г. р.

Каждый участник должен иметь защитное снаряжение, действующий медицинский страховой полис, полис страхования жизни и здоровья,

справку о состоянии здоровья, защитную маску (надевается до момента старта и после финиша).



Участники из других регионов допускаются до стартов при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до старта.