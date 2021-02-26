новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают на соревнования по горнолыжному спорту Nekrasovo Fest
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают на соревнования по горнолыжному спорту Nekrasovo Fest

Большой спортивный праздник состоится 28 февраля в горнолыжном комплексе «Некрасово».

Nekrasovo Fest — это соревнования по горнолыжному спорту в дисциплине «слалом-гигант» для всех любителей спорта и здорового образа жизни. Мероприятие планируют посетить около 500 участников.

Начало регистрации — в 9.30, старт — в 11.00. Также можно пройти предварительную регистрацию онлайн.

Возрастные категории:

  • 2013−2014 г. р.;
  • 2011−2012 г. р.;
  • 2008−2010 г. р.;
  • 2005−2007 г. р.;
  • 2002−2004 г. р.;
  • 1990−2001 г. р.;
  • 1975−1989 г. р. ;
  • 1960−1974 г. р.

Каждый участник должен иметь защитное снаряжение, действующий медицинский страховой полис, полис страхования жизни и здоровья,
справку о состоянии здоровья, защитную маску (надевается до момента старта и после финиша).

Участники из других регионов допускаются до стартов при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до старта.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:33 +3
Другие статьи по темам
Место
ТулаНекрасово
Прочее
Nekrasovo Festсоревнования по горнолыжному спорту

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На госуслугах стали доступны новые сервисы Пенсионного фонда
На госуслугах стали доступны новые сервисы Пенсионного фонда
Более 3000 рабочих мест: в Ефремове создадут крупнейший в России мясоперерабатывающий кластер
Более 3000 рабочих мест: в Ефремове создадут крупнейший в России мясоперерабатывающий кластер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.