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Кредитный портфель ВТБ в Тульской области по льготной программе Минсельхоза превысил 3,4 млрд рублей

Кредитный портфель ВТБ в Тульской области по льготной программе Минсельхоза превысил 3,4 млрд рублей

Общий объем выдач за период действия программы достиг 252 млрд рублей.

Кредитный портфель ВТБ в рамках «Программы 1528» за 2020 год вырос на 56% и превысил 190 млрд рублей. Количество действующих соглашений с заемщиками достигло двух тысяч.
 
За год ВТБ выдал льготные кредиты российским предприятиям сельского хозяйства на сумму более 119 млрд рублей, что на 37% превышает показатель 2019 года. Общий объем выдач за период действия программы достиг 252 млрд рублей.
 
Вырос спрос на программу у сельхозпроизводителей сферы растениеводства. По итогам года сумма заключенных кредитных соглашений по программе в данной отрасли превысила 57 млрд рублей, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего года.
 
Для предприятий малых форм хозяйствования, занятых в растениеводстве, в 2020 году банк упростил процесс получения льготных краткосрочных кредитов до 30 млн рублей и сократил срок принятия решения, минимизировал пакет документов, а также улучшил условия по залоговому обеспечению.
 
В прошлом году ВТБ поддержал инициативу Минсельхоза по дополнительной поддержке АПК и предоставил заемщикам возможность скорректировать графики погашений выданных кредитов. Они смогли переносить платежи по краткосрочным оборотным кредитам на один год, а по инвестиционным — на любой срок до окончательной даты погашения сделки. Пролонгация кредитных соглашений по упрощенному порядку была реализована банком ВТБ в целом по стране по более чем 100 сделкам.
 
«Мы всегда отмечали высокий спрос на кредиты в рамках «Программы 1528» при этом даже во время пандемии наши заемщики не снижали потребности в развитии проектов и их финансировании. Преимущественную долю в нашем портфеле по программе занимают инвестиционные кредиты. ВТБ продолжает активно участвовать в проработке и реализации новых инструментов поддержки аграриев, совершенствует продукты и обслуживание клиентов. Так, в рамках недавнего расширения целевого использования программы на поддержку производителей комбикормов мы с февраля запустили прием заявок заемщиков этой отрасли и уже готовим к реализации ряд сделок на 2 млрд рублей», — отметил Денис Бортников, заместитель президента — председателя правления ВТБ.
 
За 2020 год ВТБ выдал по льготной программе Минсельхоза (Программе № 1528) предприятиям Тульской области кредиты на сумму более 3,4 млрд рублей. Всего за период ее действия ВТБ предоставил льготное финансирование аграриям региона на сумму более 4 млрд рублей.
 
«Сельское хозяйство в Тульской области активно развивается, особенно в последние годы. По ряду позиций регион находится в лидерах. «Программа 1528» является этому хорошим подспорьем», — добавила Светлана Мужичкова, управляющий банком ВТБ в Тульской области, старший вице-президент.
 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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