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С 1 марта проезд подорожает: как тулякам получить карту «Тройка»?

С 1 марта проезд подорожает: как тулякам получить карту «Тройка»?

Проезд на городских маршрутах по регулируемым тарифам с использованием карты «Тройка» будет самым выгодным — 19 руб. за поездку.

Для пассажиров, регулярно пользующихся общественным транспортом, на городских льготных маршрутах стоимость безлимитного месячного проездного билета, записанного на транспортную карту «Тройка», составит 1000 руб.

С учетом повышенного спроса на транспортные карты «Тройка» было принято решение об их бесплатной выдаче с 27 февраля по 5 марта.

Получить карту «Тройка» бесплатно можно будет в центрах обслуживания населения АО «ОЕИРЦ» (при наличии достаточного количества бесплатных карт) в Туле по следующим адресам:

  • ул. Станиславского, 6;
  • ул. Марата, 24-а;
  • ул. Октябрьская, 50/ул. М. Горького, 3;
  • ул. Л. Толстого, 114-а.

Также ее будут распространять волонтеры в общественных местах, парках, торговых центрах.

Люди старше 65 лет гарантированно получат карту в отделениях «ОЕИРЦ» после снятия режима обязательной изоляции.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона просит туляков при посещении пунктов выдачи соблюдать все требования Роспотребнадзора, пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Также транспортную карту «Тройка» можно купить по цене 50 руб.:

  • в кассах АО «ОЕИРЦ»;
  • в железнодорожных кассах пригородного сообщения АО «ЦППК»;
  • в кассах автовокзалов и автостанций Тулы и Тульской области (стоимость карт с пополненным балансом на 100, 200, 300 руб., составляет 150, 250 и 350 руб. соответственно).                                    В торговых (вендинговых) автоматах на автовокзале города Тулы (пр. Ленина, 94) и автостанции «Восточная» (ул. Оборонная, 83) карты различного дизайна, а также брелоки и жетоны с функционалом карты «Тройка» можно купить по цене от 100 руб.

В Тульской области транспортная карта «Тройка» действует на всех льготных маршрутах.

Также проводится работа по присоединению к системе безналичной оплаты коммерческих перевозчиков.

Инструкция по пополнению карты размещена на сайте oeirc.ru.

По вопросам работы транспортных карт можно обратиться в АО «ОЕИРЦ» по телефону 705-507, а также по адресу: Тула, ул. Л. Толстого, 114-а.

 
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