Тульские конькобежцы завоевали три медали на Кубке России

В Челябинске прошел финал Кубка России по конькобежному спорту.

На соревнованиях выступили сразу два спортсмена из Тульской области, оба — воспитанники областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва.

Артем Золотарев завоевал две бронзовые медали на дистанции 500 и 1000 метров (36,27 секунды и 1 минута 12,06 секунды), Анастасия Шацких взяла серебро на дистанции 500 метров (40,60 секунды).

Напомним, в январе 2021 года Настя также стала победительницей первенства России среди юниоров.