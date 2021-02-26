Тульские конькобежцы завоевали три медали на Кубке России
Поздравляем наших спортсменов!
В Челябинске прошел финал Кубка России по конькобежному спорту.
На соревнованиях выступили сразу два спортсмена из Тульской области, оба — воспитанники областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва.
Артем Золотарев завоевал две бронзовые медали на дистанции 500 и 1000 метров (36,27 секунды и 1 минута 12,06 секунды), Анастасия Шацких взяла серебро на дистанции 500 метров (40,60 секунды).
Напомним, в январе 2021 года Настя также стала победительницей первенства России среди юниоров.
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