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Тульские конькобежцы завоевали три медали на Кубке России

Тульские конькобежцы завоевали три медали на Кубке России

Поздравляем наших спортсменов!

В Челябинске прошел финал Кубка России по конькобежному спорту.
На соревнованиях выступили сразу два спортсмена из Тульской области, оба — воспитанники областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва.

Артем Золотарев завоевал две бронзовые медали на дистанции 500 и 1000 метров (36,27 секунды и 1 минута 12,06 секунды), Анастасия Шацких взяла серебро на дистанции 500 метров (40,60 секунды).

Напомним, в январе 2021 года Настя также стала победительницей первенства России среди юниоров.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:32 +2
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