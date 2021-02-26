новости
новости
Регистрация
Более 3000 рабочих мест: в Ефремове создадут крупнейший в России мясоперерабатывающий кластер
Фото pixabay.com.

Более 3000 рабочих мест: в Ефремове создадут крупнейший в России мясоперерабатывающий кластер

Создание кластера на ТОСЭР «Ефремов» принесет региону более 42 миллиардов рублей.

Сегодня, 26 февраля, первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел заседание региональной инвестиционной комиссии.

На ТОСЭР «Ефремов» планируется сформировать крупнейший в России мясоперерабатывающий кластер. Участники комиссии одобрили размещение на ТОСЭР производств трех компаний этой отрасли.

«Куриное Царство Тула» построит завод по убою и переработке бройлеров. Проект предполагает вложение более 8,5 млрд рублей и создание около 1000 рабочих мест.

Компания «ЧЕРКИЗОВО-МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ» планирует строительство завода по убою и переработке свиней. Речь идет об инвестициях в размере более 30 млрд рублей и создании до 2200 рабочих мест.

Компания «Компас Фудс» намерена реконструировать завод по производству замороженных полуфабрикатов из мяса птицы. Это 3,96 млрд рублей инвестиций и около 147 рабочих мест.

Участники комиссии также рассмотрели заявку компании «Биоинтех», желающей стать резидентом ТОСЭР «Ефремов». Компания планирует создать производство оборудования для перерабатывающей промышленности. Проект предусматривает около 115 млн рублей инвестиций и создание около 37 рабочих мест.

Члены комиссии одобрили заявку компании «Тау Фарм» на создание на ТОСЭР «Ефремов» инновационного рыбоводческого хозяйства. Предполагается вложение 1,5 млрд рублей и создание около 97 рабочих мест.

Также принято решение о предоставлении АО «Спецмонтажналадка» земельного участка без проведения торгов. Компания строит в Веневском районе автоматизированную газонаполнительную компрессорную станцию (АГНКС). Реализация проекта принесет региону около 75 млн рублей и создание 13 новых рабочих мест.

Валерий Шерин отметил, что инвесторы, приходящие в Тульскую область, могут рассчитывать на поддержку правительства региона в реализации проектов.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 20:00 −2
Другие статьи по темам
Событие
инвестицииТОСЭРЕфремов
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают на соревнования по горнолыжному спорту Nekrasovo Fest
Туляков приглашают на соревнования по горнолыжному спорту Nekrasovo Fest
В Туле готовится концепция развития городской велоинфраструктуры
В Туле готовится концепция развития городской велоинфраструктуры
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.