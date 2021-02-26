Более 3000 рабочих мест: в Ефремове создадут крупнейший в России мясоперерабатывающий кластер

Сегодня, 26 февраля, первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел заседание региональной инвестиционной комиссии.



На ТОСЭР «Ефремов» планируется сформировать крупнейший в России мясоперерабатывающий кластер. Участники комиссии одобрили размещение на ТОСЭР производств трех компаний этой отрасли.



«Куриное Царство Тула» построит завод по убою и переработке бройлеров. Проект предполагает вложение более 8,5 млрд рублей и создание около 1000 рабочих мест.

Компания «ЧЕРКИЗОВО-МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ» планирует строительство завода по убою и переработке свиней. Речь идет об инвестициях в размере более 30 млрд рублей и создании до 2200 рабочих мест.



Компания «Компас Фудс» намерена реконструировать завод по производству замороженных полуфабрикатов из мяса птицы. Это 3,96 млрд рублей инвестиций и около 147 рабочих мест.



Участники комиссии также рассмотрели заявку компании «Биоинтех», желающей стать резидентом ТОСЭР «Ефремов». Компания планирует создать производство оборудования для перерабатывающей промышленности. Проект предусматривает около 115 млн рублей инвестиций и создание около 37 рабочих мест.



Члены комиссии одобрили заявку компании «Тау Фарм» на создание на ТОСЭР «Ефремов» инновационного рыбоводческого хозяйства. Предполагается вложение 1,5 млрд рублей и создание около 97 рабочих мест.



Также принято решение о предоставлении АО «Спецмонтажналадка» земельного участка без проведения торгов. Компания строит в Веневском районе автоматизированную газонаполнительную компрессорную станцию (АГНКС). Реализация проекта принесет региону около 75 млн рублей и создание 13 новых рабочих мест.



Валерий Шерин отметил, что инвесторы, приходящие в Тульскую область, могут рассчитывать на поддержку правительства региона в реализации проектов.