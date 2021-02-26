В Туле готовится концепция развития городской велоинфраструктуры
На заседании экспертного сообщества обсудили вопросы и перспективы развития велодвижения на территории города.
Заседание экспертного сообщества прошло под председательством главы администрации города Дмитрия Миляева.
Дмитрий Миляев
– Сегодня мы собрались обсудить один из очень важных вопросов, к тому же есть активный запрос от туляков – любителей велосипедного спорта. Тема развития велосипедной инфраструктуры на территории Тулы на сегодняшний день в тренде, в зоне общего внимания не только в Туле, но и во многих других городах России. Учитывая, что Тула — признанная велосипедная столица, наша обязанность велодвижение и велоинфраструктуру в городе развивать. Губернатором региона и региональным правительством, администрацией Тулы делается многое для того, чтобы наш город становился красивее, удобнее комфортнее как для самих туляков, так и для туристов, которых в Туле немало, мы даже отмечаем рост гостей и из других стран. Есть активный запрос на то, чтобы в областном центре появлялись новые удобные и безопасные веломаршруты, которые бы связывали между собой разные точки города. И перед администрацией стоит задача — решить этот вопрос комплексно, учитывая мнение жителей. Велосипед — это не только альтернативный вид транспорта, который помогает разгрузить автомобильное движение на улицах города, это еще и здоровье туляков.
Во встрече приняли участие депутаты Тульской областной и городской Думы, представители экспертного и спортивного сообществ, администрации города Тулы, ГИБДД, общественных организаций, архитекторы, ученые.
Александр Леоненко, начальник отдела организации дорожного движения управления по транспорту и дорожному хозяйству:
Александр Леоненко
– Формирование современной городской среды и развитие новых альтернативных средств передвижения по городу положительно влияют на дорожную сеть. Это связано со снижением количества личного транспорта, в первую очередь. Улучшается экологическая обстановка. Мы промониторили активность велосипедистов и установили самые востребованные маршруты. Магистральные улицы популярны для движения велосипедистов, и нужно сделать так, чтобы это было безопасно.
Сегодня в Туле обустроено около 20 км велодорожек. Готовится к публичному слушанию документация по организации велодорожки от Баташевского сада до набережной реки Упы.
В ближайшей перспективе в текущем году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтирована улица Октябрьская. На ней от ул. Судейского до Комсомольского парка запланирована к обустройству и велосипедная дорожка. Все предлагаемые маршруты технически обоснованы.
Отдельно хотелось бы рассмотреть схему размещения велодорожек на территории города: ул. Фрунзе и Красноармейский проспект, набережная Упы, Казанская набережная, Рогожинский парк, парк культуры Пролетарского района, ЦПКиО им. П. П. Белоусова.
В настоящее время в Туле обустроен 321 пункт для парковки велосипедов, которые насчитывают более 1400 веломест.
Дмитрий Миляев отметил, что большая часть существующих велодорожек сейчас сосредоточена в отдельных рекреационных зонах города. Задача на перспективу — это развитие таких веломаршрутов, которые бы связали эти зоны между собой. И туляки смогли бы из дома на велосипеде добраться до зон отдыха комфортно и безопасно.
В Туле развивается исторический центр города, есть планы по благоустройству других территорий. Задача — связать все интересные места в Туле между собой.
Председатель Федерации велоспорта Тульской области Валерий Гриньковский отметил, что Тула — это столица велоспорта, областной центр активно развивается, идет его благоустройство:
Валерий Гриньковский
– Создание велосипедных зон для использования большим количеством населения не только позволит комфортно и безопасно передвигаться по городу, но и встать в ряд со многими европейскими городами, в том числе и по использованию экологического транспорта. Это даст новый толчок по развитию туристической отрасли и частично позволит снять автомобильную загруженность в городе. Тульское экспертное собрание в прошлом году уже давало оценку ситуации с велосипедной инфраструктурой. Пришло время пусть небольших, но конкретных шагов в этом направлении.
Выражу общую надежду на системную и последовательную деятельность рабочей группы под патронажем Дмитрия Миляева. И жители нашего города, неравнодушные к велосипеду и здоровому образу жизни, и спортсмены-профессионалы ждут дорожную карту по всем вопросам, вынесенным на обсуждение.
Глава администрации подчеркнул, что в живом диалоге все предложения обязательно обсудят. Дмитрий Миляев также отметил, что в Туле большое внимание уделяют развитию велосипедного спорта. В этом году в областной столице по инициативе губернатора началась реконструкция велотрека на Центральном стадионе. Силами городской администрации в этом году отремонтируют мини-трек в Заречье, на котором смогут тренироваться юные велосипедисты 12-14 лет.
Тамара Пильщикова, почетный гражданин Тульской области, чемпионка мира по велоспорту:
Тамара Пильщикова
– Хотелось бы обратить внимание, что у нас не охвачена концепцией развития велоинфраструктуры южная часть города. Здесь находится великолепный оборудованный Платоновский парк, построено много высотных домов. И там можно просмотреть возможность безопасного передвижения людей на велосипедах по существующим тротуарам. Предлагаю если не в ближайшей перспективе, то хоть в отдаленной рассмотреть эту возможность. Еще прошу обратить внимание, что мост через Калужское шоссе не имеет ограждения от проезжей части, что достаточно опасно как для велосипедистов, так и для пешеходов.
Анастасия Дементьева, депутат Тульской городской Думы, заместитель председателя Тульской городской Думы озвучила свои предложения:
Анастасия Дементьева
– У нас есть велодорожка, которая является частью тротуара Красноармейского проспекта. Но насколько можно назвать ее безопасной, обособленной? Есть ли техническая возможность для того, чтобы создать отдельную дорожку за счет сужения ширины тротуара и проложить маршрут Красноармейский проспект – ул. Фрунзе с выездом к Центральному парку? В перспективе предлагаю рассмотреть реализацию данного вопроса.
В ходе встречи прозвучал ряд предложений от депутатов, общественности по развитию велоинфраструктуры города. Например, по созданию велобоксов на придомовых территориях, разработке концепции единообразия велопарковок. Дмитрий Миляев отметил, что все идеи интересные и жизнеспособные.
Для оперативного решения всех актуальных вопросов в Туле будет создана единая площадка «Форум развития города», на которой можно было бы объединить мнения разных сообществ Тулы.
– Надо строить системное взаимодействие. Вопросы и предложения есть не только по развитию велоинфраструктуры, но и благоустройству, озеленению, архитектурному облику зданий, приведению в порядок зон отдыха. Мы все заинтересованы в том, чтобы стратегически подойти к преображению нашего города. Важно максимально учесть мнение всех активных групп населения: экспертных и научно-педагогических сообществ, студенческой молодежи и блогеров, депутатского корпуса. Мы все высказываем разные точки зрения. Наши усилия нужно объединить на одной большой площадке. Предлагаю объединяться и действовать совместно, – подытожил Дмитрий Миляев.