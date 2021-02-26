В Туле готовится концепция развития городской велоинфраструктуры

– Формирование современной городской среды и развитие новых альтернативных средств передвижения по городу положительно влияют на дорожную сеть. Это связано со снижением количества личного транспорта, в первую очередь. Улучшается экологическая обстановка. Мы промониторили активность велосипедистов и установили самые востребованные маршруты. Магистральные улицы популярны для движения велосипедистов, и нужно сделать так, чтобы это было безопасно.

Сегодня в Туле обустроено около 20 км велодорожек. Готовится к публичному слушанию документация по организации велодорожки от Баташевского сада до набережной реки Упы.

В ближайшей перспективе в текущем году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтирована улица Октябрьская. На ней от ул. Судейского до Комсомольского парка запланирована к обустройству и велосипедная дорожка. Все предлагаемые маршруты технически обоснованы.

Отдельно хотелось бы рассмотреть схему размещения велодорожек на территории города: ул. Фрунзе и Красноармейский проспект, набережная Упы, Казанская набережная, Рогожинский парк, парк культуры Пролетарского района, ЦПКиО им. П. П. Белоусова.

В настоящее время в Туле обустроен 321 пункт для парковки велосипедов, которые насчитывают более 1400 веломест.