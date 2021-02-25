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В тульских парках прошли «собачьи» рейды

В тульских парках прошли «собачьи» рейды

Собаководам разъяснили правила выгула собак.

25 февраля в ЦПКиО и Рогожинском парке прошли рейды, в ходе которых собаководам разъясняли требования к выгулу собак. На сегодняшний день в парках запрещен выгул собак вне отведенных для этого площадок.

Участниками рейда стали сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, дирекция особо охраняемых природных территорий Тульской области, УМВД России по Тульской области и ГУ ТО «Тульские парки».

В ходе рейда собаководам разъяснили правила выгула собак. В частности, в соответствии с действующим законодательством не допускается выгул животных вне мест, разрешенных для их выгула. Нарушение установленного режима в соответствии со статьей 8.39 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 4000 рублей.

Рейды по соблюдению требований будут продолжены.

Полный перечень мест, отведенных для выгула домашних животных на территории Тулы.

Стоит отметить, что на территории ЦПКиО действуют три площадки для выгула собак:

1. около технических ворот со стороны ул. Первомайской,

2. в районе пляжной зоны со стороны улицы Тульского Рабочего полка,

3. по ул. Тульского Рабочего полка в районе дома №98.

 

 
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