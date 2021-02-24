Фильм «Первый Оскар»: в поле под Алексином сняли сцену масштабного сражения

Заставочные фото предоставлено кинокомпанией «Новые люди».

В Тульской области продолжаются съемки военного фильма «Первый Оскар». Режиссером картины выступает режиссер Сергей Мокрицкий, известный по работам «Битва за Севастополь», «Черновик», «Я — учитель».

Первой локацией стал Дом культуры им. Чехова в Алексине, затем съемки переместились в деревню Борисово. В поле недалеко от этого населенного пункта в течение пяти дней снимали одну из самых сложных сцен фильма — масштабные сражения.

Myslo побывал на съемочной площадке. Окопы, военная техника, манекены мертвых солдат, останки лошади (конечно, бутафорской), настоящая операторская техника военного времени — камера Debrie Parvo, арендованная у московского музея, – всё это погружает в атмосферу того страшного времени.

Генеральный директор кинокомпании «Новые люди» Дария Волошко рассказала, что место для съемок выбрано не случайно:

Дария Волошко – Здесь недалеко живет художник-постановщик картины Валерий Архипов. Несколько лет назад наш режиссер был у него в гостях и увидел это поле. Как раз в то время создавался сценарий для фильма. Локация отлично вписалась в сюжет.

Поле начали готовить к съемкам около полугода назад: вырыли окопы, обустроили блиндаж, установили некоторые декорации.

Снег и морозы усложняют съемочной группе задачу. Мало того, что холодно, так еще и снежные хлопья настолько засыпают декорации и территорию сражения, что приходится очерчивать контуры сражения углем.

– Очень холодно, как-то застали тут и температуру -37°С! Все устают, но люди терпят ради искусства.

Съемки проходят в четыре смены, задействовано порядка 120 человек, включая пиротехников и каскадеров.

Режиссер-постановщик Сергей Мокрицкий рассказал Myslo, чем его привлек алексинский пейзаж:

– Мы долго искали настоящий русский пейзаж. Это та земля, которую защищали наши деды-прадеды. Пейзаж практически не изменился с 1941 года. Тут не так далеко от Москвы, но это уже совсем другое измерение!

Здесь у нас происходит съемка одного из самых важных моментов фильма, когда молодые люди, студенты-операторы ВГИКа, которые должны были в 1941 году закончить институт и пойти работать в кино, вдруг оказались на войне. Этих событий никто не планировал. Студенты по-другому представляли себе войну. Как и все советские люди, они были уверены в нашей быстрой победе, но реальность оказалась другой. Мы снимаем столкновение героев с реальными боевыми событиями. Это сердцевина фильма.

Сергей Евгеньевич отметил, что, несмотря на сильные морозы, погодные условия для съемок фильма просто прекрасные:

– В прошлом году невозможно было снять морозную снежную зиму 1941 года. Сейчас погода точно соответствует тому времени. Неделю назад мы снимали эпизод, когда на передовую приезжала концертная бригада студентов ВГИКа. Они выступали на полуторке перед людьми, потому что Дом культуры разбит. В этот день было ниже 30 градусов! Наша героиня, роль которой исполняет Дарья Жовнер, поет в летнем платье, посвящая песню погибшему на фронте отцу. Мы не напрасно мерзнем, и это всё видно в кадре.

Напомним, фильм «Первый Оскар» посвящен памяти фронтовых операторов. В основе картины производства компании «Новые люди» лежит история съемок документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», получившего в 1943 году первую в истории отечественного кино премию «Оскар». Герои вымышлены, но их образы вдохновлены судьбами реальных кинооператоров, работавших над этой картиной.



Фото предоставлено кинокомпанией «Новые люди».

Действие кинокартины разворачивается осенью 1941 года. Немецкие войска на подступах к Москве. Студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский отказываются уезжать в эвакуацию и добиваются направления на фронт, чтобы с камерами оказаться в центре грандиозной битвы за Москву. Вслед за этим мы понаблюдаем за мирной жизнью Лос-Анджелеса, где 15-я церемония вручения премии «Оскар» началась с сенсации — документальная лента из СССР получила главную кинонаграду Голливуда.

По словам Сергея Мокрицкого, премьера «Первого Оскара» запланирована на февраль 2022 года:

– Дата релиза понятна и символична. Фильм «Разгром немецких войск под Москвой» вышел в прокат в СССР в феврале 1942 года, поэтому в феврале 2022 года, спустя 80 лет, мы покажем, в каких условиях он снимался, какова цена кадров. Это наша благодарность тем молодым людям, которые снимали кино.

В начале марта съемочная группа будет снимать эпизоды в «деревне повешенных» — тоже недалеко от Борисово. Съемки проходят при поддержке Кинокомиссии Тульской области.