В массовом ДТП на Восточном обводе пострадал человек

Авария собрала четыре автомобиля. Публикуем фотографии с места аварии.

Днем 25 февраля на Восточном обводе, напротив «Леруа Мерлен», произошла авария с участием автомобилей ВАЗ-2109, Hyundai Creta, Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2115.

По предварительным данным, ВАЗ-2109 выезжал со стороны гипермаркета в сторону центра, ВАЗ-2115 и Hyundai Creta стояли на повороте к гипермаркету со стороны Криволучья, а Chevrolet Lacetti двигался со стороны ул. Рязанской по прямой.

«Девятка» начала движение к повороту и столкнулась с Lacetti, который от удара пролетел вперед, влетел в Creta, а та — в «пятнашку».

По словам водителей, в момент аварии светофор на перекрестке был отключен и вновь включился примерно через 30 минут после столкновения.

Пострадал один человек из автомобиля Hyundai Creta, его госпитализировали.

На момент публикации новости на дороге в сторону Криволучья собралась большая пробка.