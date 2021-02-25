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В массовом ДТП на Восточном обводе пострадал человек

В массовом ДТП на Восточном обводе пострадал человек

Авария собрала четыре автомобиля. Публикуем фотографии с места аварии.

Днем 25 февраля на Восточном обводе, напротив «Леруа Мерлен», произошла авария с участием автомобилей ВАЗ-2109, Hyundai Creta, Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2115.

По предварительным данным, ВАЗ-2109 выезжал со стороны гипермаркета в сторону центра, ВАЗ-2115 и Hyundai Creta стояли на повороте к гипермаркету со стороны Криволучья, а Chevrolet Lacetti двигался со стороны ул. Рязанской по прямой.

«Девятка» начала движение к повороту и столкнулась с Lacetti, который от удара пролетел вперед, влетел в Creta, а та — в «пятнашку».

По словам водителей, в момент аварии светофор на перекрестке был отключен и вновь включился примерно через 30 минут после столкновения.

Пострадал один человек из автомобиля Hyundai Creta, его госпитализировали.

На момент публикации новости на дороге в сторону Криволучья собралась большая пробка.

 

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Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 1
Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 2
Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 3
Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 4
Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 5
Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 6
Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 7
Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 8
Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 9
Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 10
Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 11
Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 12
Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 13
Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 14
Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 15
Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 16
Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 17
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:57 0
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