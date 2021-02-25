Оторвавшийся от телевышки в Скуратово кусок льда повредил несколько автомобилей

Фото очевидцев.

Днем 25 февраля на мойке самообслуживания в Скуратово недалеко от телевышки произошло ЧП.

От обледеневшего троса, идущего к вышке, после порыва ветра отвалился крупный кусок льда и упал на машины. По первоначальной информации, повреждены несколько автомобилей.