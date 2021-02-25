Кстати, в районе Басовской телевышки установлено информационное табло о том, что при снегопаде и оттепели возле башни необходимо соблюдать осторожность. Дело в том, что методов удаления наледи на высоте 300 метров на данный момент нет.
Фото очевидцев.
Оторвавшийся от телевышки в Скуратово кусок льда повредил несколько автомобилей
Всё произошло в районе мойки самообслуживания, сообщают очевидцы.
Днем 25 февраля на мойке самообслуживания в Скуратово недалеко от телевышки произошло ЧП.
От обледеневшего троса, идущего к вышке, после порыва ветра отвалился крупный кусок льда и упал на машины. По первоначальной информации, повреждены несколько автомобилей.
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