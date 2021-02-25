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«Тулица» всухую проиграла «Минчанке»: фоторепортаж с матча

«Тулица» всухую проиграла «Минчанке»: фоторепортаж с матча

Игра состоялась в УСК «Новое поколение».

Накануне прошла игра 8-го тура Суперлиги по волейболу — «Тулица» принимала на своей площадке «Минчанку». Этот матч должен был состояться еще в октябре 2020 года, но из-за коронавируса его перенесли на несколько месяцев.

По итогам трех сетов гости оказались сильнее соперниц. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «Минчанки». Статистика такова:

В послематчевом интервью тренер тулячек Александр Перепелкин рассказал, что сейчас задача команды — подготовиться к следующим поединкам:

– В последних двух матчах могли сделать многое, но не сделали ничего с точки зрения турнирной таблицы. У нас есть три матча, чтобы попасть в плей-офф.

Смотрите большой фоторепортаж Myslo с игры!

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"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 43
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 44
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 45
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 46
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 47
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 48
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 49
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 50
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 51
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 52
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 53
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 54
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 55
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 56
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 57
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 58
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 59
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 60
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 61
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 62
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 63
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 64
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 65
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 66
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 67
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 68
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 69
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 70
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 71
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 72
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 73
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 74
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 75
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 76
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 77
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 78
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 79
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 80
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 81
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 82
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 83
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 84
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 85
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 86
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 87
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 88
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 89
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 90
"Тулица" проиграла "Минчанке", Фото: 91
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:25 0
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