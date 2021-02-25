«Тулица» всухую проиграла «Минчанке»: фоторепортаж с матча

Накануне прошла игра 8-го тура Суперлиги по волейболу — «Тулица» принимала на своей площадке «Минчанку». Этот матч должен был состояться еще в октябре 2020 года, но из-за коронавируса его перенесли на несколько месяцев.

По итогам трех сетов гости оказались сильнее соперниц. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «Минчанки». Статистика такова:

В послематчевом интервью тренер тулячек Александр Перепелкин рассказал, что сейчас задача команды — подготовиться к следующим поединкам:

– В последних двух матчах могли сделать многое, но не сделали ничего с точки зрения турнирной таблицы. У нас есть три матча, чтобы попасть в плей-офф.

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