«Тулица» всухую проиграла «Минчанке»: фоторепортаж с матча
Игра состоялась в УСК «Новое поколение».
Накануне прошла игра 8-го тура Суперлиги по волейболу — «Тулица» принимала на своей площадке «Минчанку». Этот матч должен был состояться еще в октябре 2020 года, но из-за коронавируса его перенесли на несколько месяцев.
По итогам трех сетов гости оказались сильнее соперниц. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «Минчанки». Статистика такова:
В послематчевом интервью тренер тулячек Александр Перепелкин рассказал, что сейчас задача команды — подготовиться к следующим поединкам:
– В последних двух матчах могли сделать многое, но не сделали ничего с точки зрения турнирной таблицы. У нас есть три матча, чтобы попасть в плей-офф.
Смотрите большой фоторепортаж Myslo с игры!
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