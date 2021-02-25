В Тульской области преступник с железной трубой проник в квартиру и напал на мужчину

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Добычей разбойника стали два мобильника и банковская карта со 161 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в разбое в микрорайоне Северо-Задонск города Донской Тульской области. Жертвой злоумышленника стал 60-летний ранее судимый мужчина.

У подозреваемого и будущей жертвы есть общие знакомые. Предположительно, под этим предлогом мужчина и попал в чужую квартиру.

«Находясь в помещении, он нанес хозяину жилища удары по голове металлической трубой и отобрал два мобильных телефона, а также банковскую карту, на которой были денежные средства в размере 161 000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Злоумышленник скрылся, а потерпевший обратился в полицию. В кратчайшие сроки сотрудники угрозыска установили личность и местонахождение предполагаемого нападавшего.

28-летний неработающий ранее судимый житель Богородицка признался в разбое. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ.