Фото: архив Myslo.
В Тульской области разрешили круглосуточную работу кафе и баров
А самоизоляция для пожилых граждан продлена до 11 марта.
24 февраля губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
До 11 марта продлена самоизоляция для граждан старше 65 лет. Действие льготных проездных и скидок на проезд для людей в возрасте 65+ по-прежнему приостановлено. Также продлен запрет на проведение публичных, развлекательных и досуговых мероприятий.
При этом с сегодняшнего дня при условии неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований могут возобновить круглосуточную работу кафе и рестораны, бильярдные, боулинги, ночные клубы, бары, дискотеки и караоке-клубы без права проведения развлекательных и досуговых мероприятий.
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