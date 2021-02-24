В Тульской области разрешили круглосуточную работу кафе и баров

Фото: архив Myslo.

А самоизоляция для пожилых граждан продлена до 11 марта.

До 11 марта продлена самоизоляция для граждан старше 65 лет. Действие льготных проездных и скидок на проезд для людей в возрасте 65+ по-прежнему приостановлено. Также продлен запрет на проведение публичных, развлекательных и досуговых мероприятий.

При этом с сегодняшнего дня при условии неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований могут возобновить круглосуточную работу кафе и рестораны, бильярдные, боулинги, ночные клубы, бары, дискотеки и караоке-клубы без права проведения развлекательных и досуговых мероприятий.