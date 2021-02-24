Салют ко Дню защитника Отечества: тульские артиллеристы-десантники произвели 30 выстрелов из пушек ЗИС-5
Салют запускали с Пролетарской набережной.
Накануне в 21.00 по московскому времени военнослужащие Тульского соединения ВДВ в рамках празднования Дня защитника Отечества подарили гостям и жителям города салют.
Тульские артиллеристы-десантники произвели 30 одновременных выстрелов из 12 пушек ЗИС-5, показав мощь артиллерии.
Всего в данном мероприятии было задействовано более 100 человек и 30 единиц техники.
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