Салют ко Дню защитника Отечества: тульские артиллеристы-десантники произвели 30 выстрелов из пушек ЗИС-5

Накануне в 21.00 по московскому времени военнослужащие Тульского соединения ВДВ в рамках празднования Дня защитника Отечества подарили гостям и жителям города салют.

Тульские артиллеристы-десантники произвели 30 одновременных выстрелов из 12 пушек ЗИС-5, показав мощь артиллерии.

Всего в данном мероприятии было задействовано более 100 человек и 30 единиц техники.