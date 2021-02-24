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Салют ко Дню защитника Отечества: тульские артиллеристы-десантники произвели 30 выстрелов из пушек ЗИС-5

Салют ко Дню защитника Отечества: тульские артиллеристы-десантники произвели 30 выстрелов из пушек ЗИС-5

Салют запускали с Пролетарской набережной.

Накануне в 21.00 по московскому времени военнослужащие Тульского соединения ВДВ в рамках празднования Дня защитника Отечества подарили гостям и жителям города салют.

Тульские артиллеристы-десантники произвели 30 одновременных выстрелов из 12 пушек ЗИС-5, показав мощь артиллерии.

Всего в данном мероприятии было задействовано более 100 человек и 30 единиц техники.

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Салют ко Дню защитника Отечества, Фото: 1
Салют ко Дню защитника Отечества, Фото: 2
Салют ко Дню защитника Отечества, Фото: 3
Салют ко Дню защитника Отечества, Фото: 4
Салют ко Дню защитника Отечества, Фото: 5
Салют ко Дню защитника Отечества, Фото: 6
Салют ко Дню защитника Отечества, Фото: 7
Салют ко Дню защитника Отечества, Фото: 8
Салют ко Дню защитника Отечества, Фото: 9
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