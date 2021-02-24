В Тульской области вновь продлят коронавирусные ограничения

Алексей Дюмин анонсировал поправки в указ уже сегодня, 24 февраля.

На еженедельном оперативном совещании Алексей Дюмин сообщил: «Мы продлеваем большинство действующих ограничений. Указ будет сегодня». По словам Алексея Дюмина, в регионах, которые пошли по пути послабления ограничений, наметился всплеск заболеваемости.

Напомним, последние изменения в указ были приняты 8 февраля 2021 года. Они действуют до 25 февраля.

Как доложил главный санитарный врач региона Александр Ломовцев, за прошедшую неделю зарегистрирован 7301 случай ОРВИ, что на 20% ниже эпидпорога. Заболеваемость остается выше порога среди взрослого населения на 9%.

В Туле зарегистрировано за неделю 3603 случая ОРВИ, это 49% всех заболевших.

Снизилось количество случаев внебольничной пневмонии: 324 случая, что на 10% ниже, чем на позапрошлой неделе.

Зарегистрировано 975 случаев коронавируса, что на 10% ниже, чем на прошлой неделе. Более 2000 «контактных» туляков находятся на изоляции.