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В Тульской области вновь продлят коронавирусные ограничения

В Тульской области вновь продлят коронавирусные ограничения

Алексей Дюмин анонсировал поправки в указ уже сегодня, 24 февраля.

На еженедельном оперативном совещании Алексей Дюмин сообщил: «Мы продлеваем большинство действующих ограничений. Указ будет сегодня». По словам Алексея Дюмина, в регионах, которые пошли по пути послабления ограничений, наметился всплеск заболеваемости.
 
Напомним, последние изменения в указ были приняты 8 февраля 2021 года. Они действуют до 25 февраля. 
 
Как доложил главный санитарный врач региона Александр Ломовцев, за прошедшую неделю зарегистрирован 7301 случай ОРВИ, что на 20% ниже эпидпорога. Заболеваемость остается выше порога среди взрослого населения на 9%.
 
В Туле зарегистрировано за неделю 3603 случая ОРВИ, это 49% всех заболевших.
 
Снизилось количество случаев внебольничной пневмонии: 324 случая, что на 10% ниже, чем на позапрошлой неделе.
 
Зарегистрировано 975 случаев коронавируса, что на 10% ниже, чем на прошлой неделе. Более 2000 «контактных» туляков находятся на изоляции.
Сюжет: Коронавирус
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