Туляки о предложении построить мост через площадь Ленина: «Красиво, но непонятно, зачем»
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Одна из самых горячих тем недели на Myslo — статья «Студенты-архитекторы предложили сделать мост через площадь Ленина в Туле». Наши читатели оставили под ней более 200 комментариев.
Публикуем самые интересные мнения.
идеи студентов-архитекторов
Напомним, архитекторы из компании «СтройПроектКонсалтинг» подвели итоги конкурса на лучшую концепцию развития облика и структуры площади Ленина. Первое место досталось студентам ТулГУ Виктории Маричевой и Никите Любину. Они предложили соединить проспект Ленина с кремлем.
- Ну не знаю… Как-то что-то… Не очень мне. Да и на деле все будет по-другому. Плавали, знаем. Как на месте нового снесенного кукольного. Филиал крематория. Мост этот с уклоном. Зимой по нему как ходить? — пишет Светлана Тульская.
- А почему на Красной площади в Москве ни чего не строят? — вопрошает Тулянин.
- А концепт с мостом прикольный. Не очень понятно, почему мост переменной ширины, и Уже всего он в верхней точке, будто оттуда есть съезд или спрыг, но идея интересная, — считает Den.
- Плюс идеи в том, что этот мост визуально отделяет площадь от набора малосовместимых построек разных времен, что оказались там собраны.
Считаю, что надо как-то восстанавливать старую красную линию проспекта. Торговыми ли рядами, двухэтажной стоянкой или предложенным криволинейным мостом — неважно, — говорит Жень Ка.
- А Парад к 9 Мая где будет происходить? Мост — красиво, но не своевременно и непонятно, зачем. Тула не Нью-Йорк, — написал EAlexandr1974.
- А то мало палаточек сувенирных в кремле. Надо ещё налепить на площади и мостиком прикрыться. Как это всё увязывается концептуально с торговым центром, с храмом? — интересуется Рекс.
- Вам просто показали план возможного проекта, над которым потрудились местные студенты, а вы тут сразу в комментариях заладили про какие-то мосты, как будто этот проект уже всеми одобрен и вот-вот начнется строительство). Самим не смешно?) Лучше бы студентов за энтузиазм похвалили, — написал Deylas.
- Концепт хороший, все лучше пустого плиточного поля, - заключил junglist.
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