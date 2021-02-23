Туляки о предложении построить мост через площадь Ленина: «Красиво, но непонятно, зачем»

Одна из самых горячих тем недели на Myslo — статья «Студенты-архитекторы предложили сделать мост через площадь Ленина в Туле». Наши читатели оставили под ней более 200 комментариев.

Публикуем самые интересные мнения.

идеи студентов-архитекторов

Напомним, архитекторы из компании «СтройПроектКонсалтинг» подвели итоги конкурса на лучшую концепцию развития облика и структуры площади Ленина. Первое место досталось студентам ТулГУ Виктории Маричевой и Никите Любину. Они предложили соединить проспект Ленина с кремлем.

- Ну не знаю… Как-то что-то… Не очень мне. Да и на деле все будет по-другому. Плавали, знаем. Как на месте нового снесенного кукольного. Филиал крематория. Мост этот с уклоном. Зимой по нему как ходить? — пишет Светлана Тульская - А почему на Красной площади в Москве ни чего не строят? — вопрошает Тулянин

- Плюс идеи в том, что этот мост визуально отделяет площадь от набора малосовместимых построек разных времен, что оказались там собраны. - А Парад к 9 Мая где будет происходить? Мост — красиво, но не своевременно и непонятно, зачем. Тула не Нью-Йорк, — написал EAlexandr1974 - Представил любующихся видом с моста на Белый дом. И на лысину Ленина, вид сверху… Поржал, спасибо, — высказался Старый

- А то мало палаточек сувенирных в кремле. Надо ещё налепить на площади и мостиком прикрыться. Как это всё увязывается концептуально с торговым центром, с храмом? — интересуется Рекс