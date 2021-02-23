Маммография и консультация онколога: тулячки могут пройти обследование в областном онкоцентре

ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер» приглашает жительниц региона в возрасте до 65 лет на день открытых дверей. Акция «Женское здоровье» состоится 27 февраля с 9.00 до 15.00 по адресу: Тула, ул. Плеханова, д.201-а.

Женщины смогут получить консультацию врача-онколога и по показаниям выполнить маммографию и сделать УЗИ молочных желез.

С учетом эпидемиологической обстановки прием будет осуществляться по предварительной записи через колл-центр по тел. 8 (4872) 33-81-41 .

При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС. Прием без направления.