новости
новости
Регистрация
Маммография и консультация онколога: тулячки могут пройти обследование в областном онкоцентре

Маммография и консультация онколога: тулячки могут пройти обследование в областном онкоцентре

Необходима предварительная запись.

ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер» приглашает жительниц региона в возрасте до 65 лет на день открытых дверей. Акция «Женское здоровье» состоится 27 февраля с 9.00 до 15.00 по адресу: Тула, ул. Плеханова, д.201-а.

Женщины смогут получить консультацию врача-онколога и по показаниям выполнить маммографию и сделать УЗИ молочных желез.

С учетом эпидемиологической обстановки прием будет осуществляться по предварительной записи через колл-центр по тел. 8 (4872) 33-81-41.

При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС. Прием без направления.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 20:23 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
день открытых дверейТульский онкологический диспансер

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на пожаре в дачном доме пострадал пенсионер
В Туле на пожаре в дачном доме пострадал пенсионер
Туляки о предложении построить мост через площадь Ленина: «Красиво, но непонятно, зачем»
Туляки о предложении построить мост через площадь Ленина: «Красиво, но непонятно, зачем»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.