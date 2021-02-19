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Подведение коммуникаций к аквапарку на площади Искусств в Туле обойдётся в 835 тысяч рублей

Подведение коммуникаций к аквапарку на площади Искусств в Туле обойдётся в 835 тысяч рублей

За эту сумму «Тулагорводоканал» построит 250-мм водопровод протяженностью 11,5 метров.

Региональный комитет по тарифам утвердил стоимость присоединения аквапарка, который расположится на площади Искусств в Туле, к городским сетям водоотведения. Она составит 835677 рублей. За эту сумму «Тулагорводоканал» должен соорудить трубопровод диаметром 250 мм и длиной 11,5 метров. Трубы будут заложены на глубине 4 метров.

Проект реконструкции площади Искусств со строительством культурно-развлекательного комплекса с аквапарком и подземной стоянкой был утверждён градостроительным советом Тулы летом 2019 года. Ранее участок, на котором располагался клуб «Премьер», приобрёл владелец ТРЦ «Гостиный двор» Рафик Папян.

Площадь нового развлекательного комплекса составит 85000 квадратных метров, высота – 43 метра. Четверть площади займут парковочные места. На нижних этажах расположатся магазины, кафе и развлекательные площадки, а на 8 этаже будет находиться аквапарк.

Подробнее об этом проекте мы писали здесь.

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