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Тулу убирает 121 единица снегоуборочной техники

Тулу убирает 121 единица снегоуборочной техники

Работы ведутся круглосуточно.

На городских территориях в круглосуточном режиме выполняются подметание улично-дорожной сети, обработка противогололедными материалами, вывоз снега, уборка остановочных павильонов, расчистка тротуаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Тулы.

Ночью восемь бригад вывозили снег с ул. Фрунзе на участке от ул. Демонстрации до ул. Первомайской, с ул. Д. Ульянова на участке от ул. Первомайской до Красноармейского проспекта, а также с ул. Луначарского и Центрального переулка.

Днем работы по вывозу снега запланированы с ул. Ложевой от ул. Кирова до ул. Металлургов, ул. Обороной на участке от ул. Л. Толстого до ул. Кауля, ул. Вересаева на участке от ул. Первомайской до Западного проезда.

Особое внимание уделяется опасным спускам и подъемам, очистке остановочных площадок и пешеходных переходов, маршрутов движения школьных автобусов, подъездов к медицинским учреждениям.

В день на уборке дорог и тротуаров задействованы 121 единица техники и 128 рабочих.

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