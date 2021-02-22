Туляки ищут Renault Duster, врезавшийся в две припаркованные машины

Около двух часов ночи 22 февраля в Туле водитель Renault Duster врезался в два припаркованных автомобиля. Инцидент произошел на ул. Клары Цеткин в районе домов №4 и 6.

Виновник скрылся с места ДТП. Теперь его ищут владельцы испорченных авто. Они обращаются к очевидцам с просьбой установить номера Renault, поскольку одного видео для страховой компании и ГИБДД может быть недостаточно.