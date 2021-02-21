Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области зафиксировано 134 случая заболевания

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки зафиксировано 134 случаев коронавируса, 135 человек выздоровели, девять скончались.

С начала пандемии коронавирусом заразились 32 150 жителей региона, 29 776 человек вылечился, 1194 умерли.

Ситуация в регионах России следующая:

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 164 726 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 83 293 летальных исхода, выздоровели 3 713 445 человек.