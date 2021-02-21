Фото из архива Myslo.
Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области зафиксировано 134 случая заболевания
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки зафиксировано 134 случаев коронавируса, 135 человек выздоровели, девять скончались.
С начала пандемии коронавирусом заразились 32 150 жителей региона, 29 776 человек вылечился, 1194 умерли.
Ситуация в регионах России следующая:
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 164 726 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 83 293 летальных исхода, выздоровели 3 713 445 человек.
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