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Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области зафиксировано 134 случая заболевания
Фото из архива Myslo.

Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области зафиксировано 134 случая заболевания

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки зафиксировано 134 случаев коронавируса, 135 человек выздоровели, девять скончались.

С начала пандемии коронавирусом заразились 32 150 жителей региона, 29 776 человек вылечился, 1194 умерли.

Ситуация в регионах России следующая:

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 164 726 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 83 293 летальных исхода, выздоровели 3 713 445 человек.

Сюжет: Коронавирус
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