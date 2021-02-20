Пьяный туляк устроил ДТП и свалил вину на погибшего пассажира

Он мог избежать наказания, если бы не упорство родственников погибшего и правоохранителей.

В Ленинском суде на днях вынесли приговор 30-летнему Николаю Сапегину, ставшему виновником смертельной аварии 1 января 2020 года. Суд поставил точку в деле об аварии, которое длилось больше года.

Myslo писал об этой аварии здесь.

1 января 2020 года около полуночи на дороге к поселку Рассвет (съезд с М2 к Мясново) произошло ДТП: серебристый Volkswagen Passat наехал на бордюр, потерял управление, влетел в мачту освещения и перевернулся. Приехавшие на место скорая и наряд ГИБДД обнаружили лежащее на земле со стороны водительской двери тело 36-летнего Алексея Шалиманова. Мужчина получил сильнейшие травмы и скончался на месте аварии.



Алексей Шалиманов.

Первоначально всё выглядело просто и логично: пьяный за рулем разбил машину и погиб, а тело на улицу вытащили очевидцы, которые пытались помочь. В полицейских сводках это ДТП тоже прошло как смертельная авария с погибшим водителем.

Вот только родственники и друзья Шалиманова отказывались верить в то, что мужчина мог сесть пьяным за руль. «Тот, кто был за рулем, перетащил тело Алексея, чтобы снять с себя ответственность за смертельную аварию», – настаивали они. Что-то в этой истории было не так.



Фото с места ДТП.

Как выяснилось, Volkswagen Passat принадлежал фирме, специализирующейся на аренде автомобилей, и ездил на нем знакомый Шалиманова Николай Сапегин. Именно с ним в тот вечер 1 января 2020 года Алексей в компании друзей продолжал праздновать Новый год во дворе зареченской многоэтажки. Все были навеселе, но внезапно Шалиманов, Сапегин и их знакомый Кочетков решили поехать к своему приятелю в поселок Рассвет. Свидетели говорят: Алексей уезжал на переднем пассажирском сиденье, за руль сел Сапегин, а Кочетков устроился сзади.

Николая Сапегина допросили, тот утверждал, что по пути они с Алексеем разругались, тот сел за руль и уехал в неизвестном направлении, а им с Кочетковым пришлось ловить попутку и догонять. Якобы больше они Шалиманова живым не видели: на место ДТП они приехали первыми, Алексей уже был мертв.

Уже потом, много позже, Сапегин сознался: идея свалить вину на погибшего пришла ему сама собой. Из разговора с приехавшими на место гаишниками он понял, что именно Шалиманова они считают водителем. Всё на месте аварии выглядело слишком удобно для того, чтобы этим не воспользоваться. Опросив Сапегина и Кочеткова на месте и взяв их контакты, сотрудники ГИБДД сказали, мол, «езжайте, больше не нужны». Несмотря на довольно сильное опьянение, Сапегин смекнул, что всё сложилось удачно для него и никого не стал разубеждать. А свидетель Кочетков и вовсе надолго пропал из поля зрения правоохранителей.

Однако докопаться до истины всё же удалось. Очевидцы ДТП, позвонившие в дежурную часть, видели, как из разбитого автомобиля выбирались двое мужчин, а значит, Шалиманов был в автомобиле явно не один.

Чуть позднее на кадрах с камеры наблюдения, расположенной в 300 метрах от места аварии, знакомые узнали Сапегина за рулем Volkswagen. И рядом с ним явно сидел кто-то еще.

Если Сапегин был за рулем, значит, он должен был получить травмы. К экспертизе он подготовился: чтобы оправдать телесные повреждения, он записал на видео, что его накануне якобы избила супруга. Но эта попытка тоже провалилась.

Генетики подтвердили – на пассажирской подушке безопасности кровь Алексея Шалиманова. Кроме того, по делу провели несколько комплексных экспертиз, которые однозначно доказали: в автомобиле Шалиманов был не один и находился он на пассажирском сиденье, а не за рулем.

Кстати, как выяснилось, Сапегин был лишен прав за отказ пройти освидетельствование на алкоголь еще в 2016 году, но водительское удостоверение не сдавал. Лишь в 2019 году у него изъяли документ, и с того момента стал исчисляться срок лишения прав.

Дело направили в суд в декабре 2020 года. На днях суд вынес приговор. Жителя поселка Рассвет Николая Сапегина признали виновным в в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).

Сапегина приговорили к 6 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

Суд также удовлетворил исковые требования прокурора в интересах Тульской области о взыскании с осужденного ущерба, причиненного повреждением опоры линии электроосвещения автодороги.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.