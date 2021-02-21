Сотрудники Центра медицины катастроф спасли семью с детьми от отравления угарным газом

На фото врач анестезиолог-реаниматолог территориального Центра медицины катастроф Ирина Тимонина.

Утром 9 февраля на диспетчерский пульт Центра медицины катастроф поступил вызов скорой помощи. Женщина сообщила, что вся семья испытывает слабость, головокружение, у детей — тошнота и рвота.

«Мы с мужем собирались на работу. Оба почувствовали слабость, головную боль. Сильно кружилась голова. Было большое желание прилечь, тянуло в сон. У детей 4 и 12 лет — те же симптомы, младший ребенок начал жаловаться на тошноту. Состояние быстро ухудшалось. Позвонила мама, сказала быстро открыть двери и окна в квартире. Из последних сил я открыла входную дверь и набрала 112», — вспоминает 40-летняя тулячка Алина С.

В квартиру на улице Свободы прибыли две бригады скорой помощи. Одна бригада в составе анестезиолога-реаниматолога Ирины Тимониной и фельдшера Алексея Лушкина доставила маму и двоих детей в педиатрическое отделение Тульской городской больницы имени Ваныкина. В пути они получали кислородную поддержку. Мужа Алины госпитализировали в токсикологическое отделение.

«Прибыв на место, мы открыли окна и обеспечили приток свежего воздуха, осмотрели пострадавших — все были в сознании. На пути в стационар дети находились на кислородной поддержке, постоянно отслеживались пульс и сатурация», — рассказывает Ирина Тимонина.

Дети поступили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Пациентов обследовали, провели дезинтоксикационную терапию. По словам Константина Тучина, заместителя главного врача по детству больницы имени Ваныкина, последствия отравления угарным газом были минимальны благодаря своевременно оказанной помощи бригадой скорой.

Сейчас вся семья чувствует себя хорошо. Сотрудники газовой службы проверили работу колонки в квартире Алины С., неисправностей не обнаружено.

«Я от всего сердца хочу поблагодарить медиков скорой помощи, которые спасли нам жизнь. Передаю спасибо лечащему врачу отделения педиатрии Ваныкинской больницы Ольге Балко, чьи грамотные назначения помогли быстро снять симптомы интоксикации у детей, а также медсестре Ульяне», — говорит Алина.

По словам врачей, симптомы отравления угарным газом очень похожи на пищевое отравление или повышенное давление.

«Если у вас в течение нескольких дней болит или кружится голова, вы чувствуете дискомфорт в груди, тошноту, слабость — все это может указывать на отравление. Если все члены семьи одновременно почувствовали себя плохо, необходимо проветрить помещение или выйти на свежий воздух. При отравлении возможно резкое ухудшение самочувствия, поэтому постарайтесь не оставаться в одиночестве и вызовите скорую помощь», — комментирует заведующий токсикологическим отделением больницы имени Ваныкина Владимир Асланян.

В этом году в Тульской области от отравления угарным газом пострадало 42 человека, в том числе 18 детей. Более половины пострадавших были госпитализированы. Чаще всего от отравления угарным газом страдали жители Тулы. Также в числе пострадавших — жители Веневского, Узловского, Новомосковского, Щекинского и Ясногорского районов.