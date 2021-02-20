Весной тульские дороги закроют для большегрузов

Это будет сделано для предотвращения разрушения асфальтового покрытия.

В апреле-мае 2021 года на территории Тулы на автомобильных дорогах общего пользования будет ограничено движение грузовиков. Как сообщает пресс-служба городской администрации, это делается для обеспечения безопасности дорожного движения и предохранения дорог от разрушения.

На два месяца тульские дороги закроют для транспортных средств с предельной нагрузкой в 4 тонны на одну ось и больше. Получить разрешение на передвижение по городу владельцы и водители грузовиков смогут при условии возмещения вреда, нанесённого дорожному покрытию.

Заявление на получение разрешения можно подать через МФЦ или по адресу: ул. Оборонная, д.27, телефон: 30-72-26.

На въездах в Тулу установят соответствующие дорожные знаки, также будет проводиться весогабаритный контроль. Грузовые машины, не имеющие разрешения, должны будут двигаться в объезд, по федеральным и региональным дорогам.