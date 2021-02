В марте на more.tv и Wink выходит документальный фильм «NAVI. Рожденные побеждать»

Лента открывает цикл картин о закулисье киберспортивной индустрии для широкой аудитории. Фильм будет доступен к просмотру в подписке онлайн-сервисов more.tv и Wink в марте.

Режиссер картины — лауреат LA Film Festival Лейла Недорослева, звукорежиссер — Андрей Дергачев, известный по работам над фильмами Андрея Звягинцева.

Киберспорт превратился в уникальный культурный феномен на стыке индустрии развлечений и спорта. Из субкультуры геймеров он вырос в полноценную индустрию с многомиллиардными оборотами, которая уже становится частью мейнстрима. Киберспортивные турниры собирают стадионы зрителей, за трансляциями знаковых матчей следят миллионы человек по всему миру, а геймеры-самородки стали «новыми рок-звездами». На фоне роста интереса к новой индустрии увеличивается спрос на киберспортивный контент.

Футболист Неймар ведет собственные стримы на Twitch, Егор Крид и Feduk играют в Counter Strike и Dota 2 в «Вечернем Урганте», телеканал «Матч ТВ» устраивает турнир по FIFA в прямом эфире, а Amazon и Netflix снимают сериалы и фильмы о киберспорте.

Холдинг Winstrike решил показать изнанку киберспорта, которую никто никогда не видел, и спродюсировал первый в России и СНГ киберспортивный фильм о самой звездной команде по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), который будет интересно смотреть не только фанатам и геймерам.

Для работы над фильмом Winstrike пригласил команду признанных профессионалов кино и телевидения, которые смогли посмотреть на киберспорт свежим взглядом, передать всю драматургию человеческим языком, понятным даже далеким от мира игр людям. Режиссер Лейла Недорослева — известный документалист, лауреат Лос-Анджелесского кинофестиваля за фильм Two Four Six о молодых баскетболистах. Звукорежиссер Андрей Дергачев является обладателем наград «Ника» и «Золотой орел», а также известен по совместной работе с Андреем Звягинцевым над картинами «Левиафан» и «Елена». Операторами стали режиссер фильма «Саламанка» Руслан Федотов и автор всех клипов группы «Грибы» Влад Fishez.

Документальная картина «NAVI. Рожденные побеждать» приоткрывает завесу киберспортивной сцены и рассказывает о команде NAVI (Natus Vincere) по игре CS:GO. Это настоящие звезды киберспорта, которые выиграли десятки престижных турниров, заработали миллионы долларов призовых и прочно обосновались на вершине мирового рейтинга сильнейших команд в своей дисциплине. NAVI — самая популярная киберспортивная команда из СНГ. За успехами команды в социальных сетях следит многомиллионная армия поклонников, игроки появляются на обложке журнала Forbes Russia, звезды кино и музыки играют с ними в игры, а футболисты мадридского «Реала» дарят подарки и смотрят турниры с их участием.

Фильм повествует о тернистом пути к успеху юных самородков, которые далеко не сразу становятся настоящей профессиональной командой мирового уровня. В центре сюжета драматические события, связанные со сложным периодом неудач в жизни звездной команды. Еще вчера они были безусловными фаворитами, от которых ждут только побед. Команда возглавляет соревновательный рейтинг, а игроки примеряют на себе статус звезд шоу-бизнеса. Но остаться на вершине сложнее, чем добраться до нее. Череда проигрышей приводит к внутренним конфликтам, которые пятерка 20-летних профи мирового уровня преодолевают вместе ради достижения общей цели — победы в финале знакового чемпионата.

«В Winstrike мы верим, что киберcпорт — это флагман индустрии развлечений будущего. Мы видим огромный интерес к киберспортивному контенту, и несомненно, он будет только расти. Поэтому фильмом “NAVI. Рожденные побеждать” мы открываем цикл документальных лент о внутренней жизни индустрии, об изнанке, которую не знает никто. CS:GO больше других дисциплин киберспорта близок к большому спорту, он понятен даже непосвященному зрителю. Мы верим, что именно через CS:GO киберспорт станет мейнстримом. Поэтому нашим дебютом в киноиндустрии стал фильм про СS:GO состав NAVI — мировых звезд киберспорта с многомиллионной армией фанатов на постсоветском пространстве», — комментирует CEO Winstrike Agency Лина Комкова.

«Рожденные побеждать»

Год: 2021

Жанр: документальный, спортивный

Язык: русский

Длительность: 48 минут

Слоган: «Когда главный соперник — ты сам»

Страна: Россия, Украина

Режиссер: Лейла Недорослева

Продюсер: TBD (Winstrike)

Звукорежиссер: Андрей Дергачев

Операторы: Руслан Федотов, Влад Fishez

В главных ролях:

Александр ‘S1mple’ Костылев — лучший игрок в CS:GO в мире в 2018 году и второй игрок в мире в 2019 году по версии HLTV; чемпион ESL One: Cologne 2018 и IEM Katowice 2020, лауреат Esports Awards 2018 в номинации «Киберспортсмен года на PC»; возглавил список Forbes самых влиятельных лиц в киберспорте на постсоветском пространстве в 2019 году, в 2020 году занял четвертую строчку этого рейтинга.

Денис ‘Electronic’ Шарипов — в 2017-2019 годах входил в топ-10 игроков мира по рейтингу HLTV, чемпион ESL One: Cologne 2018 и IEM Katowice 2020.

Егор ‘Flamie’ Васильев — чемпион ESL One: Cologne 2018 и IEM Katowice 2020, в 2015-2016 годах входил в топ-20 игроков мира по рейтингу HLTV.

Кирилл ‘boombI4’ Михайлов — чемпион IEM Katowice 2020, внутриигровой лидер команды NAVI. Экс-капитан CS:GO состава Winstrike Team, его трансфер в NAVI стал самым дорогим в СНГ в истории дисциплины. Входит в список Forbes самых перспективных Россиян до 30 лет. В 2020 году занял 19 строчку в рейтинге самых влиятельных лиц киберспорта по версии Forbes Russia.

Илья ‘Perfecto’ Залуцкий — молодой и перспективный новичок команды, пришел в NAVI из малоизвестной команды Syman.

Андрей ‘B1ad3’ Городецкий — тренер команды.

Евгений Ерофеев — менеджер команды.

Глеб Сурабекянц — психолог команды.

Синопсис

Им по двадцать лет, и они уже знают, что такое побеждать. И зарабатывать. Немало. История основана на событиях, связанных со сложным временем неудач и поражений в жизни звездной команды, с чередой проигрышей и потерей статуса победителей, который команде удается вернуть с победой в финале чемпионата 2020 года в Польше. Пять звездных игроков, профи мирового масштаба. Это команда NaVi (Natus Vincere с лат. — рожденные побеждать). Они объединились для общей цели.