Защитник тульского «Арсенала» переходит в «Тамбов»

Воспитанник тульского «Арсенала» Александр Денисов на правах аренды переходит в «Тамбов».

Кроме Денисова туляки отдадут тамбовчанам нападающего Романа Минаева. Напомним, «Тамбов» лишился ряда футболистов из-за финансовых проблем – они расторгли с клубом контракты. Аренды Минаева и Денисова продлятся до конца сезона.

В нынешнем сезоне Денисов провел за «Арсенал» 2 матча, а Минаев – 6.