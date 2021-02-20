Защитник тульского «Арсенала» переходит в «Тамбов»
О трансфере рассказал спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.
Воспитанник тульского «Арсенала» Александр Денисов на правах аренды переходит в «Тамбов».
Кроме Денисова туляки отдадут тамбовчанам нападающего Романа Минаева. Напомним, «Тамбов» лишился ряда футболистов из-за финансовых проблем – они расторгли с клубом контракты. Аренды Минаева и Денисова продлятся до конца сезона.
В нынешнем сезоне Денисов провел за «Арсенал» 2 матча, а Минаев – 6.