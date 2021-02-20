новости
новости
Регистрация
Защитник тульского «Арсенала» переходит в «Тамбов»

Защитник тульского «Арсенала» переходит в «Тамбов»

О трансфере рассказал спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

Воспитанник тульского «Арсенала» Александр Денисов на правах аренды переходит в «Тамбов».

Кроме Денисова туляки отдадут тамбовчанам нападающего Романа Минаева. Напомним, «Тамбов» лишился ряда футболистов из-за финансовых проблем – они расторгли с клубом контракты. Аренды Минаева и Денисова продлятся до конца сезона.

В нынешнем сезоне Денисов провел за «Арсенал» 2 матча, а Минаев – 6.

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:12 0
Другие статьи по темам
Прочее
футболспортарендаТамбовАрсеналАлександр Денисов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В марте на more.tv и Wink выходит документальный фильм «NAVI. Рожденные побеждать»
В марте на more.tv и Wink выходит документальный фильм «NAVI. Рожденные побеждать»
Автомобиль газовой службы попал в ДТП на ул. Первомайской и потерял колесо
Автомобиль газовой службы попал в ДТП на ул. Первомайской и потерял колесо
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.