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Тульские гаишники устроят облаву на пьяных водителей

Тульские гаишники устроят облаву на пьяных водителей

Профилактический рейд состоится в Зареченском районе областного центра.

В воскресенье, 21 февраля, с 21.00 до 23.00, в Заречье сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки в рамках рейда «Нетрезвый водитель». 

Напомним, за нетрезвую езду нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения сроком от 1,5 до 2 лет. При рецидиве водителю грозит уголовное наказание — штраф от 200 до 300 тысяч или до двух лет лишения свободы.

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, проявите свою гражданскую позицию – сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД:

  • по г. Туле: 32-45-00 или 32-45-02,
  • по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54,
  • горячая линия «Нетрезвый водитель» 32-38-38,
  • для связи через WhatsApp и Viber: +7(999)374-36-13.
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