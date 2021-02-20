Тульские гаишники устроят облаву на пьяных водителей
Профилактический рейд состоится в Зареченском районе областного центра.
В воскресенье, 21 февраля, с 21.00 до 23.00, в Заречье сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки в рамках рейда «Нетрезвый водитель».
Напомним, за нетрезвую езду нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения сроком от 1,5 до 2 лет. При рецидиве водителю грозит уголовное наказание — штраф от 200 до 300 тысяч или до двух лет лишения свободы.
Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, проявите свою гражданскую позицию – сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД.
Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД:
- по г. Туле: 32-45-00 или 32-45-02,
- по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54,
- горячая линия «Нетрезвый водитель» 32-38-38,
- для связи через WhatsApp и Viber: +7(999)374-36-13.
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