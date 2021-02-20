Тульские гаишники устроят облаву на пьяных водителей

В воскресенье, 21 февраля, с 21.00 до 23.00, в Заречье сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки в рамках рейда «Нетрезвый водитель».

Напомним, за нетрезвую езду нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения сроком от 1,5 до 2 лет. При рецидиве водителю грозит уголовное наказание — штраф от 200 до 300 тысяч или до двух лет лишения свободы.

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, проявите свою гражданскую позицию – сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД: