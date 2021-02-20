Пьяный туляк напал на соседа из-за занятого парковочного места

Как стало известно Myslo, вечером 20 февраля на ул. Смидович в Туле произошёл конфликт между двумя соседями. Один из мужчин, будучи в сильном подпитии, решил «разобраться» с соседом, поставившим машину на место, которое агрессор считал «своим».

Поднявшись на этаж, где жил обидчик, туляк начал ломиться к нему в дверь, а когда тот открыл, с ходу ударил его кулаком в лицо и распылил газ из перцового баллончика. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, которым предстоит выяснить все детали случившегося.