новости
новости
Регистрация
Пьяный туляк напал на соседа из-за занятого парковочного места

Пьяный туляк напал на соседа из-за занятого парковочного места

Мужчина ворвался в квартиру и распылил в лицо обидчику перцовый баллончик.

Как стало известно Myslo, вечером 20 февраля на ул. Смидович в Туле произошёл конфликт между двумя соседями. Один из мужчин, будучи в сильном подпитии, решил «разобраться» с соседом, поставившим машину на место, которое агрессор считал «своим».

Поднявшись на этаж, где жил обидчик, туляк начал ломиться к нему в дверь, а когда тот открыл, с ходу ударил его кулаком в лицо и распылил газ из перцового баллончика. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, которым предстоит выяснить все детали случившегося.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 14:04 +3
Другие статьи по темам
Событие
конфликтпарковкаполициябытовая ссора
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские гаишники устроят облаву на пьяных водителей
Тульские гаишники устроят облаву на пьяных водителей
«А если джип большой, наглости не занимать»: регистратор снял автохама на Одоевском шоссе
«А если джип большой, наглости не занимать»: регистратор снял автохама на Одоевском шоссе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.