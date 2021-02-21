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В страшном ДТП под Веневом погибли две женщины и ребенок
Фото МЧС

В страшном ДТП под Веневом погибли две женщины и ребенок

Авария случилась 21 февраля около 13.10.

По предварительным данным, на 143 километре автодороги М6 Каспий неподалеку от населенного пункта Красное Веневского района столкнулись «Шевроле Авео» и «Мицубиси Лансер».

В результате ДТП погибли 3 человека — женщина-пассажир «Мицубиси», а также женщина-пассажир и ребёнок, находившиеся в «Шевроле». Водители обоих транспортных средств доставлены в медицинское учреждение.

Для извлечения пострадавших из покореженных автомобилей сотрудники МЧС применяли аварийно-спасательный инструмент «Спрут».

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа отдела полиции. Ведётся работа по изучению всех деталей случившегося, а также организации дорожного движения на указанном участке трассы. Полицейские устанавливают личности погибших и пострадавших и другие обстоятельства произошедшего.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:12 0
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