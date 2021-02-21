В страшном ДТП под Веневом погибли две женщины и ребенок

Фото МЧС

По предварительным данным, на 143 километре автодороги М6 Каспий неподалеку от населенного пункта Красное Веневского района столкнулись «Шевроле Авео» и «Мицубиси Лансер».

В результате ДТП погибли 3 человека — женщина-пассажир «Мицубиси», а также женщина-пассажир и ребёнок, находившиеся в «Шевроле». Водители обоих транспортных средств доставлены в медицинское учреждение.

Для извлечения пострадавших из покореженных автомобилей сотрудники МЧС применяли аварийно-спасательный инструмент «Спрут».

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа отдела полиции. Ведётся работа по изучению всех деталей случившегося, а также организации дорожного движения на указанном участке трассы. Полицейские устанавливают личности погибших и пострадавших и другие обстоятельства произошедшего.