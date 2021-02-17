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Снеговик-гигант на Казанской набережной «сыграет» на гармошке

Снеговик-гигант на Казанской набережной «сыграет» на гармошке

Скульптура появится ко Дню снеговика, который отмечается в России 28 февраля.

Огромному снеговику, которого устанавливают на Казанской набережной, придадут форму, раскрасят и дополнят символикой областной столицы — тульской гармонью. На следующей неделе к работам приступит скульптор.

В администрации Тулы сообщили, что высота снежной скульптуры — 10 метров. Для возведения снеговика поэтапно устанавливали специальные каркасы, которые плотно заполняли снежной массой. Для этого понадобилось 40 тонн снега.

Галерея
Огромный снеговик на Казанской набережной, Фото: 1
Огромный снеговик на Казанской набережной, Фото: 2
Огромный снеговик на Казанской набережной, Фото: 3
Огромный снеговик на Казанской набережной, Фото: 4
Огромный снеговик на Казанской набережной, Фото: 5
Огромный снеговик на Казанской набережной, Фото: 6
Огромный снеговик на Казанской набережной, Фото: 7
Огромный снеговик на Казанской набережной, Фото: 8
Огромный снеговик на Казанской набережной, Фото: 9
Огромный снеговик на Казанской набережной, Фото: 10
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В соседней Калужской области тоже лепят снеговика-гиганта. Его высота должна составить 20 метров 21 сантиметр. По заявлению местных властей, этот снеговик станет самым большим в России.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:38 +2
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