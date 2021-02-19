Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области зафиксировано 138 случаев заражения
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 138 случаев коронавируса, 143 человека выздоровели, восемь скончались.
За всё время ковидом заразился 31 881 житель региона, 29 495 вылечились, 1176 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:26, 15 1509 0
17 февраля, в 11:05, 21 1805 0
16 февраля, в 11:07, 28 2060 1
15 февраля, в 14:44, 6 3658 5
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