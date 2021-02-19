Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области зафиксировано 138 случаев заражения

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 138 случаев коронавируса, 143 человека выздоровели, восемь скончались.

За всё время ковидом заразился 31 881 житель региона, 29 495 вылечились, 1176 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: