С опережением графика: жители сёл под Новомосковском обеспечены качественной водой
Работы в трех населенных пунктах проводились по личной инициативе губернатора Алексея Дюмина.
Алексей Бирюлин
– Во время рабочего визита Алексея Геннадьевича был затронут вопрос качества водоснабжения сельских населенных пунктов. Была поставлена задача, и администрации муниципального образования, и министерству ЖКХ, с опережением плановых сроков обеспечить в 2020 году на этих сельских территориях качественное водоснабжение. Были проведены масштабные работы. Благодаря этому жители получили возможность пользоваться чистой питьевой водой с хорошим напором.
Виктор Гречишкин
– До ремонта у нас текла не вода, а сероводород настоящий. Мы еще шутили, что у нас курорт лечебный, а не поселок. А потом поменяли водовод, и теперь мы круглый год обеспечены замечательной и вкусной водой. За что хочется сказать огромное спасибо и губернатору Тульской области Алексею Дюмину, и новомосковской администрации.
Марина Ластовкина
– Проблема воды отвратительного качества существовала многие десятилетия, и мы рады, что это стали решать и исправлять, – рассказывает жительница Холтобино Марина Ластовкина. – Раньше вода подавалась с перебоями, она была низкого качества. Мы тратили много денег на фильтры. А теперь у нас каждый день как праздник, ведь у нас есть чистая хорошая вода! Без накипи и всяких примесей.
Олег Дючков
– Изначально работы по повышению качества воды в этих населенных пунктах планировалось завершить до 2024 года. Но при поддержке губернатора Алексея Дюмина привлечён инвестор, который за собственные средства построил более 10 км сетей и две насосные станции. В результате более 1000 жителей трех населенных пунктов получили качественную питьевую воду.