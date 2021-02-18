С опережением графика: жители сёл под Новомосковском обеспечены качественной водой

Для обеспечения качественного бесперебойного водоснабжения более тысячи жителей трех населенных пунктов – поселок Малиновский, деревня Савино и деревня Холтобино – в 2020 году был построен водовод протяженностью более 10 км. Задача обеспечить населенные пункты качественной водой в 2020 году была поставлена перед администрацией муниципального образования Новомосковск во время рабочего визита губернатора Тульской области Алексея Дюмина, рассказывает глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин:

Алексей Бирюлин – Во время рабочего визита Алексея Геннадьевича был затронут вопрос качества водоснабжения сельских населенных пунктов. Была поставлена задача, и администрации муниципального образования, и министерству ЖКХ, с опережением плановых сроков обеспечить в 2020 году на этих сельских территориях качественное водоснабжение. Были проведены масштабные работы. Благодаря этому жители получили возможность пользоваться чистой питьевой водой с хорошим напором.

Появление хорошей воды для жителей Малиновского стало настоящим событием, праздником, которого ждали с нетерпением. Виктор Алексеевич Гречишкин, набирая чайник, хвалится напором прозрачной вкусной воды из-под крана на кухне:

Виктор Гречишкин – До ремонта у нас текла не вода, а сероводород настоящий. Мы еще шутили, что у нас курорт лечебный, а не поселок. А потом поменяли водовод, и теперь мы круглый год обеспечены замечательной и вкусной водой. За что хочется сказать огромное спасибо и губернатору Тульской области Алексею Дюмину, и новомосковской администрации.

А вот в деревне Холтобино из кранов лилась жидкость, своим цветом напоминающая квас. Холтобинцы рассказывают, что особенно страдали летом, когда по тем или иным причинам подача воды просто прекращалась. Приходилось набирать воду в колодцах или покупать в магазинах.

Марина Ластовкина – Проблема воды отвратительного качества существовала многие десятилетия, и мы рады, что это стали решать и исправлять, – рассказывает жительница Холтобино Марина Ластовкина. – Раньше вода подавалась с перебоями, она была низкого качества. Мы тратили много денег на фильтры. А теперь у нас каждый день как праздник, ведь у нас есть чистая хорошая вода! Без накипи и всяких примесей.

Работы по обеспечению населения Тульской области качественной водой идут с опережением графика. И этот темп не будет сбавляться, говорит министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков:

Олег Дючков – Изначально работы по повышению качества воды в этих населенных пунктах планировалось завершить до 2024 года. Но при поддержке губернатора Алексея Дюмина привлечён инвестор, который за собственные средства построил более 10 км сетей и две насосные станции. В результате более 1000 жителей трех населенных пунктов получили качественную питьевую воду.