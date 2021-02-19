Более 1000 тульских школьников не пошли учиться из-за мороза

Фото из архива Myslo.

Это менее 1% от всех всех учащихся в регионе.

19 февраля в связи с морозом на дистанционное обучение перевели 1 042 ребенка из 14 образовательных учреждений. Об этом сообщили в региональном министерстве образования. Решение о временном переводе обучающихся на дистанционную форму обучения приняли в пяти муниципалитетах Тульской области.

При этом для обучающихся, пришедших в образовательную организацию в день отмены очных занятий в их классах, организован процесс обучения.

Напомним, сегодня ночью столбик термометра опускался до -27°С.