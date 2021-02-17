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На Зеленстрое троллейбус перекрыл движение

На Зеленстрое троллейбус перекрыл движение

Предположительно, транспортное средство сломалось, либо попало «в мертвую зону» без электричества.

Утром 17 февраля в районе троллейбусной станции «Южная» один из «рогатых» перекрыл сразу две полосы движения по направлению к центру города.
 
 
Предположительно, троллейбус либо сломался, либо его штанговые токоприемники попали в участок, где отсутствует электричество.
 
 
На момент публикации новости из-за случившегося образовалась почти километровая пробка.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:00 +1
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