На Зеленстрое троллейбус перекрыл движение

Утром 17 февраля в районе троллейбусной станции «Южная» один из «рогатых» перекрыл сразу две полосы движения по направлению к центру города.

Предположительно, троллейбус либо сломался, либо его штанговые токоприемники попали в участок, где отсутствует электричество.

На момент публикации новости из-за случившегося образовалась почти километровая пробка.