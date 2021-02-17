Статистика за сутки: в Тульской области подтвердились 142 случая коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 142 случая коронавируса, 153 человека выздоровели, восемь скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 31 603 жителя региона, 29 198 вылечились, 1161 умер.

Статистика за сутки в регионах России следующая: