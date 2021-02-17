Статистика за сутки: в Тульской области подтвердились 142 случая коронавируса
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 142 случая коронавируса, 153 человека выздоровели, восемь скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 31 603 жителя региона, 29 198 вылечились, 1161 умер.
Статистика за сутки в регионах России следующая:
вчера, в 11:07, 28 1836 1
15 февраля, в 14:44, 6 3441 5
15 февраля, в 14:40, 12 1809 4
15 февраля, в 13:57, 9 2135 0
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