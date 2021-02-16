Фото: sdelaipotolok.ru.
Туляки старше 50 лет могут освоить новые профессии
В процессе обучения будет выплачиваться стипендия.
Центр занятости населения Тульской области приглашает жителей региона освоить новые профессии. Пройти обучение или переподготовку может любой желающий. Предусмотрены вакансии для пенсионеров – например, машинист или оператор котельной.
Перечень направлений для обучения туляков старшего возраста формируется исходя из ситуации на рынке труда – после обучения новоиспеченный специалист может рассчитывать на содействие в трудоустройстве.
В среднем обучение занимает около полутора месяцев. Выплачивается стипендия, а после успешной сдачи экзаменов выдается сертификат установленного образца.
Ознакомиться с перечнем профессий можно здесь.
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