Туляки старше 50 лет могут освоить новые профессии

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В процессе обучения будет выплачиваться стипендия.

Центр занятости населения Тульской области приглашает жителей региона освоить новые профессии. Пройти обучение или переподготовку может любой желающий. Предусмотрены вакансии для пенсионеров – например, машинист или оператор котельной.

Перечень направлений для обучения туляков старшего возраста формируется исходя из ситуации на рынке труда – после обучения новоиспеченный специалист может рассчитывать на содействие в трудоустройстве.

В среднем обучение занимает около полутора месяцев. Выплачивается стипендия, а после успешной сдачи экзаменов выдается сертификат установленного образца.