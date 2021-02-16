22 февраля в 18.00 кинотеатр «Синема Парк» приглашает на премьерный показ фильма «Пугало», победителя «Кинотавра» 2020 года.

Она — знахарка и отшельница. Ее ненавидят взрослые и боятся дети, но если случилась беда, она — единственный шанс на спасение. Для нее этот дар — проклятие, и лишь немногие догадываются, что ее прошлое скрывает мрачную тайну.

Фильм «Пугало» впервые на «Кинотавре» представил в национальном конкурсе якутскую кинематографию и удостоился главного приза. Также лента получила приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России. Фильм «Пугало» — образец независимого кинематографа с бюджетом на производство около полутора миллионов рублей.



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