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Кинотеатр «Синема Парк» приглашает на премьерный показ фильма «Пугало»

Кинотеатр «Синема Парк» приглашает на премьерный показ фильма «Пугало»

Картину в формате видеоприветствия представит главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.

22 февраля в 18.00 кинотеатр «Синема Парк» приглашает на премьерный показ фильма «Пугало», победителя «Кинотавра» 2020 года. 
 
Она — знахарка и отшельница. Ее ненавидят взрослые и боятся дети, но если случилась беда, она — единственный шанс на спасение. Для нее этот дар — проклятие, и лишь немногие догадываются, что ее прошлое скрывает мрачную тайну.
 

Фильм «Пугало» впервые на «Кинотавре» представил в национальном конкурсе якутскую кинематографию и удостоился главного приза. Также лента получила приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России. Фильм «Пугало» — образец независимого кинематографа с бюджетом на производство около полутора миллионов рублей.

Билеты можно приобрести по ссылке.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 09:25 −1
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