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Сразу в двух районах Тульской области нет новых случаев COVID-19

Сразу в двух районах Тульской области нет новых случаев COVID-19

Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в региональном правительства.

В ходе совещания с докладом выступил руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев. 
 
- За минувшую неделю зафиксировано 7463 случая ОРВИ - это на 8 процентов ниже эпидемического порога. Большая часть заболевших, 52,3%, - в Туле. Кроме это, отмечено снижение заболеваемости внебольничной пневмонией - 367 случаев.
 
Также министр отметил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией составила 1067 случаев. Сразу в двух муниципальных образованиях за минувшую неделю не было зафиксировано ни одного случая ковида - это Дубенский район и поселок Новогуровский.
 
- В 28 образовательных учреждениях зафиксированы случаи заноса коронавируса. Еще 14 случаев выявлено на промышленных предприятиях, - добавил Александр Ломовцев. 
 
 
 
 
 
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