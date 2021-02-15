Сразу в двух районах Тульской области нет новых случаев COVID-19
Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в региональном правительства.
В ходе совещания с докладом выступил руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев.
- За минувшую неделю зафиксировано 7463 случая ОРВИ - это на 8 процентов ниже эпидемического порога. Большая часть заболевших, 52,3%, - в Туле. Кроме это, отмечено снижение заболеваемости внебольничной пневмонией - 367 случаев.
Также министр отметил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией составила 1067 случаев. Сразу в двух муниципальных образованиях за минувшую неделю не было зафиксировано ни одного случая ковида - это Дубенский район и поселок Новогуровский.
- В 28 образовательных учреждениях зафиксированы случаи заноса коронавируса. Еще 14 случаев выявлено на промышленных предприятиях, - добавил Александр Ломовцев.
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