Сразу в двух районах Тульской области нет новых случаев COVID-19

Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в региональном правительства.

В ходе совещания с докладом выступил руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев.

- За минувшую неделю зафиксировано 7463 случая ОРВИ - это на 8 процентов ниже эпидемического порога. Большая часть заболевших, 52,3%, - в Туле. Кроме это, отмечено снижение заболеваемости внебольничной пневмонией - 367 случаев.

Также министр отметил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией составила 1067 случаев. Сразу в двух муниципальных образованиях за минувшую неделю не было зафиксировано ни одного случая ковида - это Дубенский район и поселок Новогуровский.

- В 28 образовательных учреждениях зафиксированы случаи заноса коронавируса. Еще 14 случаев выявлено на промышленных предприятиях, - добавил Александр Ломовцев.