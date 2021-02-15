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В Туле после выписки пациентов закроется коронавирусный госпиталь в горбольнице №10

В Туле после выписки пациентов закроется коронавирусный госпиталь в горбольнице №10

Об этом на заседании оперативного штаба рассказал министр здравоохранения Алексей Эрк.

В Тульской области в девяти госпиталях развернуто 1033 койки для лечения больных коронавирусом. Из них свободны 263 — это 25% от общего объема. В резерве находится 590 коек.

Министр здравоохранения Алексей Эрк рассказал, что коронавирусный госпиталь на базе 10 горбольницы уже не работает на прием пациентов. Это второе медучреждение после Тульской областной больницы № 2, которое после выписки пациентов будет выходить на плановый режим работы.

В данный момент в госпиталях от ковида лечатся 870 человек, из них восемь детей. За неделю произошло 325 госпитализаций — по сравнению с прошлой неделей этот показатель снизился на 20%.

Также Алексей Эрк рассказал, что в регионе прошли диспансеризацию 20 тыс. человек, а по плану должно быть более 430 тыс. Для комплексного обследования граждан начали работу выездные мобильные комплексы. Кроме того, с целью большего охвата трудоспособного населения продолжится работа с предприятиями.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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