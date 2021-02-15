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37 тысяч жителей Тульской области уже вакцинированы от коронавируса

37 тысяч жителей Тульской области уже вакцинированы от коронавируса

Сейчас в нашем регионе функционируют 47 кабинетов первичной вакцинации и 37 – вторичной.

На текущей неделе ожидается увеличение количества вакцинаций второго этапа. Об этом на оперативном совещании у губернатора сообщил заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков. По его словам, если на прошлой неделе было провакцинировано три тысячи человек, то на этой планируется 12 тысяч, а на следующей — 10 тысяч человек.
 
«На сегодняшнее утро провакцинировано 37 тысяч человек (первичная вакцинация). Запас вакцины сейчас – 18 тысяч, мы получили большую партию в конце прошлой недели. На этой неделе планируется поставка еще 11 тысяч вакцин, этого до марта должно хватить, и на конец февраля нам обещают еще 10 тысяч. Это согласованная цифра, поэтому до середины марта, если вся поставка будет осуществлена, работаем в хорошем режиме», — сказал заместитель председателя правительства Тульской области.
 
Также Дмитрий Марков сообщил, что сейчас в Тульской области функционируют 47 кабинетов первичной вакцинации и 37 – вторичной. Потоки пациентов в них разделяются, «чтобы не было никаких сомнений». Кроме того, с субботы работают передвижные пункты вакцинации у ТЦ «Макси» и «Гостиный двор», в них привились от ковида более 600 человек.
 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:27 +1
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