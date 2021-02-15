37 тысяч жителей Тульской области уже вакцинированы от коронавируса

На текущей неделе ожидается увеличение количества вакцинаций второго этапа. Об этом на оперативном совещании у губернатора сообщил заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков. По его словам, если на прошлой неделе было провакцинировано три тысячи человек, то на этой планируется 12 тысяч, а на следующей — 10 тысяч человек.

«На сегодняшнее утро провакцинировано 37 тысяч человек (первичная вакцинация). Запас вакцины сейчас – 18 тысяч, мы получили большую партию в конце прошлой недели. На этой неделе планируется поставка еще 11 тысяч вакцин, этого до марта должно хватить, и на конец февраля нам обещают еще 10 тысяч. Это согласованная цифра, поэтому до середины марта, если вся поставка будет осуществлена, работаем в хорошем режиме», — сказал заместитель председателя правительства Тульской области.