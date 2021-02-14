В Туле возле ТЦ «Макси» начал работать выездной пункт вакцинации от COVID-19
Привиться может любой желающий без записи и направлений.
Передвижной медицинский комплекс возле ТЦ «Макси» начал работу 13 и 14 февраля и будет принимать пациентов до 28 марта.
В выездном пункте вакцинации можно получить прививку от коронавируса без предварительной записи.
Елена Подкосова, заместитель главного врача по лечебной части городской больницы №3:
- Наша больница первой начала вакцинацию в передвижном комплексе. Здесь соблюдены все меры безопасности. Есть процедурный кабинет и кабинет приема врача, чтобы осмотреть пациента перед прививкой. Регулярно проводится санитарная обработка и проветривание. Строго соблюдаются условия транспортировки и хранения вакцины. После прививки пациенты проводят время в комнате отдыха в самом торговом центре или в автобусе, там за ними приглядывают волонтеры.
Жители, сделавшие первую прививку в мобильном комплексе, должны будут вновь прийти к ТЦ «Макси» через 21 день для получения второй дозы вакцины.
Об этом им предварительно напомнят по телефону. Все данные о прививках медики внесут в федеральный регистр вакцинированных. После второй вакцинации на портале Госуслуг жители смогут скачать сертификат о прививке.
Туляки уже оценили новую возможность и поделились впечатлениями с Myslo.
Надежда Орлова:
- Прививку сделать собиралась в любом случае. Смотрела в интернете, как можно записаться. А тут дочка сказала, что можно приехать сюда, мы как раз собирались в «Макси». Пришли всей семьей. Прививку делают быстро, народ не толпится. Я рада, что обезопасила себя, у меня двое внуков, болеть совсем не хотелось.
Михаил Скибовский:
- От мамы узнал, что можно сделать прививку возле ТЦ «Макси», пришел и не пожалел. Прививку делать не боюсь, считаю, что наоборот обезопасил себя и близких. В семье никто не болел, а болезнь страшная, столько людей умерли от ее последствий. Прививку сделали быстро, все прошло комфортно. Понадобился только паспорт и СНИЛС.
Передвижной медицинский комплекс стал еще одним этапом вакцинации населения.
- По поручению губернатора Алексея Дюмина мы расширили доступ жителей к прививке от коронавируса. Помимо вакцинации в медучреждениях, которая проводится по предварительной записи, у туляков есть возможность сделать прививку по выходным возле ТЦ «Макси» или в любой день в ТЦ «Гостиный двор», где запись не нужна, - сообщил министр здравоохранения Алексей Эрк.
Он добавил, что в регионе также продолжается выездная вакцинация на предприятиях, мобильные бригады выезжают в отдаленные районы. Всего на сегодня в регионе привито более 36 500 человек.
Ближайшие даты работы мобильного комплекса возле ТЦ «Макси»:
20-21 февраля,
27-28 февраля,
6-7 марта,
13-14 марта,
20-21 марта,
27-28 марта.