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Возле ТРЦ «Макси» по выходным будут делать прививки от коронавируса
Фото из архива Myslo.

Возле ТРЦ «Макси» по выходным будут делать прививки от коронавируса

С 13 февраля каждые выходные возле торгового центра будет работать передвижной медицинский комплекс.

Здесь можно сделать прививку без предварительной записи. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС. Режим работы комплекса — с 10.00 до 19.00.

Жители, сделавшие первую прививку в мобильном комплексе, должны будут вновь прийти к ТЦ «Макси» через 21 день для получения второй дозы вакцины. Об этом им предварительно напомнят по телефону. Все данные о прививках медики внесут на портал госуслуг, где после повторной вакцинации можно будет скачать сертификат о прививке.

Ближайшие работы мобильного комплекса:

  • 13−14 февраля
  • 20−21 февраля
  • 27−28 февраля
  • 6−7 марта
  • 13−14 марта
  • 20−21 марта
  • 27−28 марта
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:30 +4
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