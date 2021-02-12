Фото из архива Myslo.
Возле ТРЦ «Макси» по выходным будут делать прививки от коронавируса
С 13 февраля каждые выходные возле торгового центра будет работать передвижной медицинский комплекс.
Здесь можно сделать прививку без предварительной записи. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС. Режим работы комплекса — с 10.00 до 19.00.
Жители, сделавшие первую прививку в мобильном комплексе, должны будут вновь прийти к ТЦ «Макси» через 21 день для получения второй дозы вакцины. Об этом им предварительно напомнят по телефону. Все данные о прививках медики внесут на портал госуслуг, где после повторной вакцинации можно будет скачать сертификат о прививке.
Ближайшие работы мобильного комплекса:
- 13−14 февраля
- 20−21 февраля
- 27−28 февраля
- 6−7 марта
- 13−14 марта
- 20−21 марта
- 27−28 марта