Возле ТРЦ «Макси» по выходным будут делать прививки от коронавируса

Фото из архива Myslo.

Здесь можно сделать прививку без предварительной записи. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС. Режим работы комплекса — с 10.00 до 19.00.

Жители, сделавшие первую прививку в мобильном комплексе, должны будут вновь прийти к ТЦ «Макси» через 21 день для получения второй дозы вакцины. Об этом им предварительно напомнят по телефону. Все данные о прививках медики внесут на портал госуслуг, где после повторной вакцинации можно будет скачать сертификат о прививке.

Ближайшие работы мобильного комплекса: