Топ-менеджеры Сбербанка провели серию лекций для российских студентов

11 февраля управляющий Тульским отделением ПАО «Сбербанк» С. В. Ющенко провел лекцию для студентов ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Сергей Васильевич познакомил слушателей с основными инструментами инвестора, рассказал, как они работают и для каких целей используются.

На конкретных примерах участники лекции обсудили, как собрать стартовый капитал для открытия своего дела, что такое акции и облигации, какой уровень риска и доходности существует у разных способов инвестирования и как вложить средства так, чтобы и приумножить их и защитить от инфляции.

Лекции топ-менеджеров Сбербанка, председателей территориальных банков и управляющих ГОСБ проходили в онлайн- и офлайн-формате с 8 по 12 февраля. В них приняло участие свыше 50 000 студентов более чем из 300 вузов. Студентов также интересовали продукты и услуги банка, возможность пройти практику и стажировку в Сбере, программы обучения сотрудников, а также личный опыт руководителей банка в инвестициях.

Кроме серии лекций ко Дню студента, Сбер запустил для учащихся специальный сайт, где собрана полезная информация для развития: образовательные программы, тесты и игры для прокачки себя, предложения по стажировкам в банке.

При поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» реализован игровой симулятор «Вклад», где можно прокачать навыки управления личными финансами и грамотного распределения бюджета. Игра поможет школьникам и студентам изучить некоторые финансовые инструменты. Скачать приложение для смартфона можно по ссылке: https://fingame.vbudushee.ru.