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Топ-менеджеры Сбербанка провели серию лекций для российских студентов

Топ-менеджеры Сбербанка провели серию лекций для российских студентов

Свыше 50 тысяч российских студентов посетили уроки инвестирования от топ-менеджеров Сбербанка.

11 февраля управляющий Тульским отделением ПАО «Сбербанк» С. В. Ющенко провел лекцию для студентов ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Сергей Васильевич познакомил слушателей с основными инструментами инвестора, рассказал, как они работают и для каких целей используются.

На конкретных примерах участники лекции обсудили, как собрать стартовый капитал для открытия своего дела, что такое акции и облигации, какой уровень риска и доходности существует у разных способов инвестирования и как вложить средства так, чтобы и приумножить их и защитить от инфляции.

Лекции топ-менеджеров Сбербанка, председателей территориальных банков и управляющих ГОСБ проходили в онлайн- и офлайн-формате с 8 по 12 февраля. В них приняло участие свыше 50 000 студентов более чем из 300 вузов. Студентов также интересовали продукты и услуги банка, возможность пройти практику и стажировку в Сбере, программы обучения сотрудников, а также личный опыт руководителей банка в инвестициях.

Кроме серии лекций ко Дню студента, Сбер запустил для учащихся специальный сайт, где собрана полезная информация для развития: образовательные программы, тесты и игры для прокачки себя, предложения по стажировкам в банке.

При поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» реализован игровой симулятор «Вклад», где можно прокачать навыки управления личными финансами и грамотного распределения бюджета. Игра поможет школьникам и студентам изучить некоторые финансовые инструменты. Скачать приложение для смартфона можно по ссылке: https://fingame.vbudushee.ru.

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