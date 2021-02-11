Коронавирусная статистика: за сутки в Тульской области 157 случаев заболевания и 10 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки выявили 157 случаев коронавируса, 180 человек выздоровели, 10 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 30 733 жителя региона, 28 189 вылечились, 1113 умерли.
Ситуация в российских регионах следующая:
вчера, в 11:08, 10 3168 -1
вчера, в 10:52, 31 3272 8
9 февраля, в 11:04, 34 2338 -1
8 февраля, в 17:52, 80 9216 -18
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