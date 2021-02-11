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Коронавирусная статистика: за сутки в Тульской области 157 случаев заболевания и 10 смертей

Коронавирусная статистика: за сутки в Тульской области 157 случаев заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки выявили 157 случаев коронавируса, 180 человек выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 30 733 жителя региона, 28 189 вылечились, 1113 умерли.

Ситуация в российских регионах следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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